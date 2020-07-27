12 nerenin plaka kodu? 12 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri neler? Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki B harfiyle başlayan 12 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 12 plaka kodu Bingöl iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 12. sırada olan ilimiz Bingöl'dür. Bingöl'ün plaka kodu 12'dir.

12 NERENİN PLAKASI?

12 plakası hangi ilin? : Bingöl

12 il plakası Bingöl iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 12 olanlar Bingöl iline ait demektir.

Ayrıca 12 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Bingöl'ün ilçelerini simgelemektedir. Yani 12 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Bingöl'ün hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BİNGÖL İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Bingöl'ün plaka kodu 12'dir. Ek olarak plakada 12 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Bingöl'ün hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Bingöl merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Bingöl Merkez plaka kodu harfleri: 12 AC 001 - 12 AN 999 arasında, 12 AD 001 - 12 AP 999 arasında, 12 D 0001 - 12 D 9999 arasında, 12 KM 001 - 12 KM 999 arasında, 12 M 0001 - 12 M 9999 arasında, 12 S 0001 - 12 S 9999 arasında, 12 T 0001 - 12 T 9999 arasında, 12 TK 001 - 12 TK 999 arasında ve 12 SM 001 - 12 SM 999 arasında yer alır.

Bingöl Solhan ilçesi plaka kodu harfleri: 12 D 4001 - 12 D 499 aralığında, 12 EA 001 - 12 EA 999 arasında ve12 M 4001 - 12 M 4999 aralığında yer alır.

Bingöl Genç ilçesi plaka kodu harfleri: 12 DA 001 - 12 DZ 999 aralığında, 12 KM 3001 - 12 KM 4000 aralığında ve 12 TO 501 - 12 TO 550 aralığında yer alır.

Kısacası Bingöl iline kayıtlı olan araçların plakası 12 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.