12 Mayıs Akrep Dolunayı burçlara etkisi! Akrep Dolunayı hangi burçları nasıl etkiler?

Bu Dolunay ; dönüşüm, yüzleşme, gizli kalmış duyguların açığa çıkması ve derin ilişkisel temaları ön plana çıkarıyor. 12 Mayıs Akrep Dolunayı burçlara etkisi, özellikle sabırlı, duygusal ve sezgisel alanlarda değişimler getirebilir. Boğa-Akrep hattında gerçekleşecek bu Dolunay, başta Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları olmak üzere tüm burçları çeşitli şekillerde etkileyecek. Peki,Akrep Dolunayı'nın burçlara etkileri nelerdir?

AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN?

12 Mayıs Akrep Dolunayı burçlara etkisi astroloji meraklılarının gündeminde. 2025 yılının en güçlü dolunaylarından biri, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 19:55'te Akrep burcunun 22°57 derecesinde gerçekleşiyor.

12 MAYIS AKREP DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

Koç ve Yükselen Koç

Finansal konular, borçlar ve ortak gelirlerle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Beklenmedik harcamalar veya gelir artışları söz konusu olabilir.

Boğa ve Yükselen Boğa

İkili ilişkilerde önemli kararlar alma zamanı. Evlilik, ortaklık veya yakın ilişkilerde dönüşüm yaşanabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler

Günlük rutinler, sağlık ve iş hayatında değişiklikler olabilir. Yeni alışkanlıklar edinme veya eski alışkanlıklardan vazgeçme zamanı.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Aşk hayatında veya çocuklarla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcılık ve hobiler ön plana çıkabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan

Ev ve aile hayatında değişimler söz konusu olabilir. Taşınma, evde değişiklikler veya aile bireyleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Başak ve Yükselen Başak

İletişim, kardeşler ve yakın çevreyle ilişkilerde dönüşüm yaşanabilir. Kısa seyahatler veya eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir.

Terazi ve Yükselen Terazi

Maddi konular, gelir ve harcamalarla ilgili önemli kararlar alma zamanı. Bütçe planlaması ve finansal düzenlemeler yapılabilir.

Akrep ve Yükselen Akrep

Kişisel gelişim, dış görünüş ve genel yaşam tarzında değişiklikler olabilir. Kendinizi ifade etme ve yeni başlangıçlar yapma zamanı.

Yay ve Yükselen Yay

İçsel dünyanız, bilinçaltı ve ruhsal konular ön plana çıkabilir. Meditasyon, terapi veya içsel çalışmalar faydalı olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve grup çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni projelere başlama veya mevcut projeleri tamamlama zamanı.

Kova ve Yükselen Kova

Kariyer ve toplumsal statüyle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Terfi, iş değişikliği veya yeni sorumluluklar gündeme gelebilir.

Balık ve Yükselen Balık

Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya inanç sistemleriyle ilgili değişiklikler yaşanabilir. Yeni bilgiler edinme ve ufkunuzu genişletme zamanı.