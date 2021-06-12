12 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
12 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Türkiye - İtalya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:15 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Kupa Gecesi
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
10:05 FIFA Magazin
10:30 UEFA Euro 2020 Özetler
11:50 Takvim Yaprakları
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:45 UEFA Euro 2020 Özetler
14:00 Kupa Günlüğü
16:00 Türkiye - İtalya
18:00 Kupa Günlüğü
19:00 Galler - İsviçre
22:00 Danimarka - Finlandiya
Kaynak: InterSinema.com