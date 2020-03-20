- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası- "Fare yılı" olarak bilinen...
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Kaşgarlı Mahmut, Deprem

- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası- "Fare yılı" olarak bilinen...

- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası "Fare yılı" olarak bilinen yılda kehanetlere göre çekirge istilası, virüs, deprem ve yangınlar yaşandı Korona virüsüne benzer salgın hastalık takvimde 'zatülcenb' ismiyle anılıyor Türkler tarafından geçmiş yıllarda kullanılan...

20.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:04
- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası- 'Fare yılı' olarak bilinen...

- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası

"Fare yılı" olarak bilinen yılda kehanetlere göre çekirge istilası, virüs, deprem ve yangınlar yaşandı

Korona virüsüne benzer salgın hastalık takvimde 'zatülcenb' ismiyle anılıyor

ERZURUM - Türkler tarafından geçmiş yıllarda kullanılan 12 hayvanlı Türk takviminin 2020 yılı kehanetleri gerçekleşmeye devam ettiği iddia edildi. Takvimde fare yılı olarak bilinen 2020 yılının başından beri kehanetler arasında yer alan çekirge istilası, yangınlar, depremler ve salgın hastalıklar gerçekleşti.

Hem eski Türklerde hem de diğer uluslar tarafından kullanılan 12 hayvanlı Türk takviminin kehanetlerini Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugati't Türk ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname eserlerinden inceleyen Erzurumlu Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk, 2020 yılı için yazan kehanetlerin birçoğunun gerçekleştiğini söyledi. Kehanetler arasında yer alan çekirge istilasının İran'da, büyük yangınların Avustralya'da, yıkıcı depremlerin Elazığ'da ve salgın hastalıkların tüm dünyada görülmesiyle birlikte 12 hayvanlı Türk takviminin kehanetleri dikkat çekiyor.

Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk, incelemelerine göre fare yıllarında genellikle gerçekleşen olayların çoğunun 2020 yılında gerçekleşmiş olsa da takvime göre yıl içerisinde Kuzeybatı Afrika ve etrafında çıkacak fitne ve fesattan dolayı kan döküleceği, yağmur ve doludan birçok yerin zarar göreceği, yıl ortaları ve sonlarına doğru yağma, talan, hırsızlık olaylarının artacağının da kaynaklarda yer aldığına dikkat çekti. Türk, tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne benzer bir salgın hastalığın takvimde 'zatülcenb' ismiyle yer aldığını, hastalığın belirtileri olarak ise ateş, titreme, öksürük, nabzın dengesiz atışları ve akciğer zarına yerleşen mikrobun iltihaplanması neticesinde nefes alamayacak duruma gelmesiyle oluşan ağrılı bir ölüm olduğunu ve hastalık için şifanın ise 'udi hindi' bitkisinde olduğunun yazıldığını söyledi. Oğuzhan Türk, takvimde yer alan bilgilerin kehanetten öte o dönemlerde yaşamış kişilerin bu dönemlerde yaşadıkları tecrübeleri gelecek nesillere aktarma yöntemi olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz 2020 yılı, 12 hayvanlı Türk takviminde fare yılı olarak adlandırılır. Hem dünyayı hem de ülkemizi etkisi altına alan korona virüs isimli salgının 12 hayvanlı Türk takvimindeki isminin 'zatülcenb' hastalığı olarak geçmesi. Ağır bir hastalık olarak bilinen zatülcenb, ateş, titreme, öksürük, nabzın dengesiz atışları ve akciğer zarına yerleşen mikrobun iltihaplanması neticesinde nefes alamayacak duruma gelmesiyle oluşan ağrılı bir ölümdür. Zatulcenb hastalığı için udi hindi bitkisinin kullanıldığı ve çözüm olacağı bazı kaynaklarca ifade edilmektedir. Belki bu bitkideki etken madde ile bu illet hastalık için çözüm yolu bulunabilir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılı için öngörülen çekirge istilası ve virüsten sonra ilkbahar aylarında bulunduğumuz için yağmur ve dolu yağışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama inşallah bu öngörülen olaylar gerçekleşmez. Aslında bu takvimler kehanet, fal veya felaket habercileri değildir. Belki de insanlar bilip önlem alsınlar diye tecrübe edilmiş bilgi kaynakları ve tekerrürden ibarettir. Ama bizde eski kaynakları okuma, araştırma kültürü yozlaştığı için bu tür olayları Avrupa'da kahin diye adlandırılan kişiler söyledikleriyle gündem konusu olur ve kehanetleri bildi diye ağzından çıkacak cümlelere bakılır. Halbuki eski insanlar uzunca bir dönem bu takvimlere göre hayatlarını şekillendirdiler" dedi.

- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası- 'Fare yılı' olarak bilinen...

Kaynak: İHA

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- 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası- "Fare yılı" olarak bilinen...

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