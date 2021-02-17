'12 cm' sanat sergisine Türkiye'den 20 sanatçı eser verecek
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'12 cm' sanat sergisine Türkiye'den 20 sanatçı eser verecek

17.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:35
'12 cm' sanat sergisine Türkiye'den 20 sanatçı eser verecek

İspanya, Fransa ve Portekiz'de 20 yılı aşkın bir süredir düzenlenen '12 cm' adlı sergiye bu yıl Türkiye'den 20 sanatçı eser verecek.

İspanya, Fransa ve Portekiz'de 20 yılı aşkın bir süredir düzenlenen '12 cm' adlı sergiye bu yıl Türkiye'den 20 sanatçı eser verecek. Uluslararası serginin tek kuralı ise katılacak eserlerin en, boy ya da yüksekliğinin 12 santimetreyi geçmemesi. Sergiye 4 eseriyle katılan ünlü ressam Ahmet Özel, "Sergi, sanatın, sanatçının ruhunu içinde taşıyan onun üretimi olan eserin yolculuğunu anlatıyor" diye konuştu.

Fransa ve Portekiz'de düzenlenen '12 cm' adlı sergiye bu yıl Türkiye'den 20 sanatçı eser veriyor. Sergiye 4 eseriyle katılan ünlü ressam Ahmet Özel, Sergi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ressam Özel, "Üretilen sanat eseri tabi ki temelde sanatçının duygu ve düşüncelerini içinde taşıyor. Ancak üretim aşamasından sonra eser, gerçek etki ve duygu aurasına izleyici ile karşılaştığında kavuşuyor. Yerel ve çeşitli coğrafyalarda eserin karşılaştığı gözler, izleyiciler, eserin iç duygu dalgalarını içlerine alarak resmin, eserin etki ve duygu alanını büyütüyorlar. Sergi bu amacı öngörüyor" dedi.

"ÇALIŞMALARIM İNSANIN SIĞINDIĞI SIĞINAKLARI KONU ALIYOR"

Serginin 12 santimetre boyut sınırlandırılması ile ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ressam Ahmet Özel, "Ben genellikle büyük boyutlu işler üretiyorum. Bu açıdan üretimde zorlanabileceğimi düşünmüştüm. Ancak böyle olmadı. Bu ve buna benzer küçük boyutlu işlerle katıldığım işlerde kendi sanatsal ifademi zorlanmadan ortaya koyabildiğimi düşünüyorum. Benim özellikle 90'lı yıllardan başlayarak günümüze uzanan resim serüvenimde genel konseptim evren, insan ve kimlik arayışı üzerine. Bazen insanı onsuz ifade etmek için onu barındıran formlar, biçimler kullanıyorum. Son yıllarda daha çok insanın kutsanması üzerine seremonileri ele alan işler de ürettim. Bu çalışmalarım insanın sığındığı sığınakları konu alıyor. Onun için işlerin isimlerini  Sığınak 1, Sığınak 2, Sığınak 3, Sığınak 4 olarak isimlendirdim" diye konuştu.

Türkiye'de sergilenecek eserlerin daha önce İspanya, Portekiz ve Fransa'da sergilenen işleri karşılayan yeni işler olduğuna değinen Özel, "Bu ülkelerde önemli sanat galerileri ve mekanlarında izleyicilerle buluştu ve sergilendiği ülkelerde geniş ilgi gördü" dedi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, 28 Şubat'a kadar randevuyla ziyaret edilebilecek sergiye Türkiye'den katılacak diğer sanatçılar ise şu isimlerden oluşuyor:

"Kadir Akyol, Meryem Arıcan, Figen Batı, Füsun Çağlayan, Nuray Çetin, Yücel Dönmez, İclal Erentürk, Burçin Erdi, Berna Erkün, Onur Fendoğlu, Bahri Genç, Işıl Güleçyüz, Müfit İşler, Atila Kanbir, Şükrü Karakuş, Fazilet Kendirci, Bahar Kocaman, Temur Köran, Ahmet Özel, Ruşen Eşref Yılmaz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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