12 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
12 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Baba 3
01:05 Payitaht Abdülhamid
03:10 Belgesel
03:10 Yok Olmadan Keşfet
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:40 Seksenler
05:40 Nirvana Alevler İçinde
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:20 Böyle Bitmesin
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
10:30 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
11:25 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:15 3'te 3 Tarih
15:45 Acemi Anneler
15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com