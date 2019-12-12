112'ye yapılan asılsız ihbarlar 'pes' dedirtti

12.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:22

Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne 11 ay içerisinde düşen 493 bin çağrıdan 470 bininin asılsız çıktığı belirtilirken, yapılan asılsız ihbarlar 'pes' dedirtti.



2019 yılı Kasım ayı verilerine göre 493 bin çağrı alan Muş 112 Acil Komuta Merkezine 23 bin gerçek ihbar düştüğü belirtildi. 112 Acil Komuta Merkezini arayan bazı vatandaşlar, ilginç ve gereksiz konularla hem hattı meşgul ediyor hem de asılsız ihbarda bulunuyor. 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hattı meşgul eden bazı vatandaşlar; 'köpeğe araba çarptı bize ambulans gönderir misiniz', 'pin numaramı kaybettim', 'lahmacun, kebap gönderebilir misiniz', 'sigara yollayın', 'sevgilimden ayrıldım benimle konuşun' gibi ifadeler kullanıyor.



"Burada çok sayıda ölü var diyorlar, nerede deyince 'mezarlıkta' cevabını alıyoruz"



Muş 112 Acil Komuta Merkezinde 4 yıldır Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yaptığını ifade eden Zeynep Sarıtaş, genel sıkıntılarının asılsız ihbarlar olduğunu söyledi. Günde 2 bin ile 2 bin 600 arasında çağrı düştüğünü ifade eden Sarıtaş, "Bu çağrıların 100-150'si gerçek vaka olarak çıkıyor. Annesi, çocuğuna telefonu oyun oynaması için veriyor sürekli burayı arıyorlar. Annesini uyardığımızda 'ne olacak sanki konuşsanız çocuk oyalansın' diye bize sitemlerde bulunuyorlar. Çocuklar ya da yetişkinler arıyor ve 'burada çok sayıda ölü var' diyorlar. Biz ihbar olarak algılıyoruz. Nerede deyince 'mezarlıkta' cevabını alıyoruz. Köpeğe araba çarpıyor 'bize ambulans gönderir misiniz' diyorlar. Pin numarasını, puk numarasını kaybedenler, telefonunu kilitleyenler sürekli arıyor 'bize pin, puk numarası verir misiniz?' Hastaneden randevu almak isteyenler, 110'u aramak isteyenler bizi arıyor. Sürekli asılsız ya da gereksiz çağrılarda 112 aranıyor. Arıyorlar 'seni seviyorum, canım sıkıldı, muhabbet edelim' diye söylüyorlar. Ayda 25 bin çağrımız varsa bunun yaklaşık 2 ya da üç bini gerçek vaka oluyor. Gereksiz vaka çok fazla. İnsanlarımız bu konuda bilinçlendirilse iyi sonuç alırız. Köylerden ihbarlar alıyoruz 'annem doğuruyor' diye. Arkadan sesler çıkarıyorlar, isim veriyorlar, adres veriyorlar. Ekiplerimizi köye gönderiyoruz kış şartlarında zor oluyor. Ekiplerimiz saatlerce hastayı arıyor, biz kişiyi arıyoruz, bulamıyoruz ve bu sefer ekibimizi geri çağırmak zorunda kalıyoruz. Bu hem devlete külfet hem arkadaşlarımıza hem de bize sıkıntı. Bu konuda gerçekten halkımızın bilinçlendirilmesi lazım" dedi.



"Sigara, lahmacun, kebap isteyenler oluyor"



Asılsız çağrılarda sigara, lahmacun, kebap siparişi verenlerin olduğunu anlatan 112 Acil Komuta Merkezinde görevli ATT Öznur Yılmaz Ekmekyapar da, "Asılsız çağrı geliyor sigara isteyen, lahmacun, kebap isteyenler oluyor. 'sevgilimden ayrıldım benimle konuşur musunuz' diyenler oluyor. 'Korkuyorum, evde yalnızım' diyenler var. Öyle bir rol oynuyorlar ki gerçek vaka olarak algılıyoruz, ekip çıkartıyoruz. Sonra o bölge boş oluyor. Saniyelerle yarışıyoruz. Gerçekten bazen bölgeler boş olduğunda çok acil bir vakada başka bölgeden ambulans yönlendiriyoruz. Ambulans gidiş süresi uzuyor ve hastaya zaman kaybı oluyor. Bu da hastanın hayatına mal olabiliyor." diye konuştu.



Başından geçen bir olayı anlatan ATT Servet Gülçin ise köyden yapılan bir ihbara gittiklerini ve el arabasında bir köpeğin kendilerine getirildiğini ifade ederek, "Geçen bize köyün birinden ihbar geldi. Köye gittiğimizde el arabasının üzerinde bir köpeğin olduğunu gördük. Vatandaşlara 'hastamız nerede' diye sorduk ve hastamız bu (köpek) dediler" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA