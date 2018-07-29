11 Yaşındaki Çocuk, Evde Televizyon İzlerken Maganda Kurşununa Hedef Oldu
Gaziantep'te evde dedesiyle birlikte televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunuyla başından yaralandı.
Gaziantep'te başına maganda kurşunu isabet eden 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser ağır yaralandı. Tedavisi devam eden Keser'in hayati tehlikesi sürüyor.
BAŞINA MERMİ İSABET ETTİĞİ BELİRLENDİ
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evde dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edilen Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
"BAŞINI BETONA VURDU, KANADI SANDIM"
Dede Mehmet Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyledi. Torunuyla televizyon izlediğini, bir anda yere yığılan torununun başında kan gördüğünü belirten Keser, "Önce düşüp başını betona vurdu ve kanadı sandım. Hemen hastaneye götürdüm. Olayı öğrenmemiz biraz zaman aldı. O kurşunun nereden geldiğini görmedik. O kurşunu atanlara lanet olsun. Bu tür şeyler bir daha yaşanmasın." diye konuştu.
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Allah şifasını versin yavrucağın. silah taşımak bulundurmak sorumluluk almak demek havaya sıkılan kurşunun düşerken yaraladığı insanlar bile var. kendini bilmeyen silaha hiç bulaşmamalı .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şans YokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nüfus fazla 40 milyon bu ülkeye yeter gerisini asit kuyularına atacanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya kardeşim toplatın artık ruhsatsız silahları.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yüce ALLAH''tan küçük çocuğa acil şifalar diliyorum. Yazıklar olsun Türkiyedeki sorumsuz vicdansız insanlara. Maganda zibidilerine. Bunlara çözüm bulamayan yetkililere ve yasalarada yaziklar olsun.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır