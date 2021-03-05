11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı
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11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı

05.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:06

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. AFAD, jandarma ve kaza kırım ekiplerinin çalışmaları için bölgeye çadırlar kuruldu, alana girişler kapatıldı.

Dün öğlen saatlerinde Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

11 ŞEHİDİMİZ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderildi. Buradaki tören sonrası Ankara'ya gönderilen naaşlar, devlet töreni ile uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı cenaze namazı sonrası şehitlerimiz defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı

TATVAN'A 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Öte yandan AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı.

11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı

SAHRA ÇADIRLARI KURULDU

Bölgede incelemelerine devam eden TSK, kısa sürede kaza kırımının yaşandığı yerin yakınına sahra çadırları kurdu. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı
11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı

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