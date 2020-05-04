11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
04.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:35

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 11. gün iftar menüsü!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan ayının ortalarına yaklaştığını günlerde oruca iyice alıştınız. Ancak iftar sofraları her geçen gün yeni lezzetlerle karşınıza geliyor ve birbirinden farklı lezzetlerle orucunuzu açıyorsunuz. Ramazan ayının 11. günündehem hafif hem de lezzetli bir menü var. Tarhana çorbası, fırında tavuk köfte, lahana dolması ve Sezar salata ile hazırlanan menüyü sütlaç tamamlıyor.

Ramazan'ın 11. günü iftar sofrası size lezzetli ve sağlık bir menü sunuyor. Menüde, tarhana çorbası, fırında tavuk köfte, lahana dolması, Sezar salata ve sütlaç var.

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

TARHANA ÇORBASI

11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

FIRINDA TAVUK KÖFTE

11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

LAHANA DOLMASI

11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

SEZAR SALATA

11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

SÜTLAÇ

11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

MALZEMELER

1. 5 kilo günlük süt (Köy Sütü)

1 çay bardağı şeker

1 paket toz şanti

1 büyük çay bardağı pirinç

2 paket vanilya

1 dolu tatlı kaşığı nişasta

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Daha önceden kaynatılmış olan köy sütü ölçülüp orta boy tencereye konulur.Toz 1 poşet şanti eklenip çırpılır. Pirinç eklenir karıştırılır.Ara ara çırparak kısık ateşte şişene kadar pişirilir. 2 paket vanilya ve şeker eklenip karıştırılır. Bu şekilde şeker eriyip özleşene kadar biraz dahakısıkta kaynatılır. Bir kasede nişasta biraz su veya süt ile çırpılıp açılır. Yavaş yavaş tencereye eklenip çırpılır. Koyulaşana kadar kısıkta 2-3 dakika daha pişirilip kaselere pay edilip tezgaha konulur .

10 dakika kadar dinlendirilir üzeri kabuk tutacak. Bu sırada fırının üst kısmı çalıştırılır. Fırın tepsisine 2 parmak soğuk su konulup kaselwr tepsiye dizilir ve en üst kısma konulur. Üzeri kabuk tutana kadar pişirilir. Fırından alınıp tezgaha dizilir ve sonra dolaba kaldırılır.Tamamen soğuduktan sonra servise sunulur.

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