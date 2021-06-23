11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

- 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek Müsilajla Mücadelede edecek "Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu" üyeleri açıklandı Müsilajla Mücadele edecek Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu üyeleri açıklandı.

- 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek

Müsilajla Mücadelede edecek "Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu" üyeleri açıklandı

İSTANBUL - Müsilajla Mücadele edecek Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu üyeleri açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, "Kurul 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanından oluşuyor" dedi.

Marmara Denizi'ni, canlı yaşamını ve çevreyi tehdit eden müsilajın temizlenmesi için Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının açıklanmasının ardından Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan kurulun başkanlığını TÜBİTAK'tan Prof. Dr. Hasan Mandal üstlendi. Kurulun üyeleri arasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden akademisyenler bulunuyor. Kurul, yürüteceği çalışmalarda, kentsel ve endüstriyel atıksular, tarımsal aktiviteler, gemilerden kaynaklı riskler ile atmosferik taşınımı da kapsayacak şekilde kirlilik baskısına ve bu baskıların azaltılması için yapılması gerekenlere, Marmara Denizi'nin hidrodinamik, hidrobiyolojik şartları ile kimyasal yapısına ve müsilaj ve diğer kirlilik unsurlarının temel sektörel etkileri ile sektörlerin deniz kirliliği üzerine etkisine odaklanacak.

"11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı görev alacak"

Basın açıklamasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, "Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yapılan toplantıda sayın bakanımız 22 maddelik bir eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planının birince maddesinde Marmara Belediyeler Birliğinin bünyesinde bir Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulması öngörülmüştü. Yine aynı maddede bir koordinasyon kurulu öngörüsü vardı. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ilk toplantısını yaptı. Bugün de Bilim ve Teknik Kurulunun üyeleri açıklandı. TÜBİTAK Başkanı başkanlığında 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanının oluşturulduğu bir kurul. Disiplinler arası bir çalışma yapacaklar. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapıp alt çalışma gruplarını oluşturacaklar. Öncelikli olarak TÜBİTAK MAM Kampüsü üzerindeki imkanları kullanacaklar. Sonrasında da diğer üniversitelerimizin teknik imkanlarıyla uzun bir çalışma sürecinin içerisine girecekler. Bilim insanlarının tamamen kendi aralarından tespit ettikleri bir çalışma bu. Marmara Belediyeler Birliği olarak üniversitelerimize yazdık ve konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri bize önermelerini istedik. Kendi iç dinamikleri, kendi önerdikleri isimlerle bir ekip oluşturuldu ve bu doğrultuda devam edecek. Seçimi biz yapmadık, bunlar bizlere ilgili üniversitelerden bildirilen isimlerdir" dedi.

11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek
11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek
11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek
11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Angela Merkel Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 20:35:34. #1.16#

title