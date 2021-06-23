11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek

- 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek Müsilajla Mücadelede edecek "Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu" üyeleri açıklandı Müsilajla Mücadele edecek Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu üyeleri açıklandı.

- 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek

Müsilajla Mücadelede edecek "Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu" üyeleri açıklandı

İSTANBUL - Müsilajla Mücadele edecek Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu üyeleri açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, "Kurul 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanından oluşuyor" dedi.

Marmara Denizi'ni, canlı yaşamını ve çevreyi tehdit eden müsilajın temizlenmesi için Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının açıklanmasının ardından Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan kurulun başkanlığını TÜBİTAK'tan Prof. Dr. Hasan Mandal üstlendi. Kurulun üyeleri arasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden akademisyenler bulunuyor. Kurul, yürüteceği çalışmalarda, kentsel ve endüstriyel atıksular, tarımsal aktiviteler, gemilerden kaynaklı riskler ile atmosferik taşınımı da kapsayacak şekilde kirlilik baskısına ve bu baskıların azaltılması için yapılması gerekenlere, Marmara Denizi'nin hidrodinamik, hidrobiyolojik şartları ile kimyasal yapısına ve müsilaj ve diğer kirlilik unsurlarının temel sektörel etkileri ile sektörlerin deniz kirliliği üzerine etkisine odaklanacak.

"11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı görev alacak"

Basın açıklamasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, "Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yapılan toplantıda sayın bakanımız 22 maddelik bir eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planının birince maddesinde Marmara Belediyeler Birliğinin bünyesinde bir Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulması öngörülmüştü. Yine aynı maddede bir koordinasyon kurulu öngörüsü vardı. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ilk toplantısını yaptı. Bugün de Bilim ve Teknik Kurulunun üyeleri açıklandı. TÜBİTAK Başkanı başkanlığında 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanının oluşturulduğu bir kurul. Disiplinler arası bir çalışma yapacaklar. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapıp alt çalışma gruplarını oluşturacaklar. Öncelikli olarak TÜBİTAK MAM Kampüsü üzerindeki imkanları kullanacaklar. Sonrasında da diğer üniversitelerimizin teknik imkanlarıyla uzun bir çalışma sürecinin içerisine girecekler. Bilim insanlarının tamamen kendi aralarından tespit ettikleri bir çalışma bu. Marmara Belediyeler Birliği olarak üniversitelerimize yazdık ve konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri bize önermelerini istedik. Kendi iç dinamikleri, kendi önerdikleri isimlerle bir ekip oluşturuldu ve bu doğrultuda devam edecek. Seçimi biz yapmadık, bunlar bizlere ilgili üniversitelerden bildirilen isimlerdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker