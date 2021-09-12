11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, dünyayı ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Geçen yıl öldüğü açıklanan terör örgütü El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'ye ait, örgütün medya kolundan 60 dakikalık bir video yayınlandı. Videoda Zevahiri, "Amerika'nın kalbini yaralayan" ve "Daha önce hiç yaşamadığı acıları yaşatan" 11 Eylül saldırganlarını andı.

11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde, El Kaide'nin resmi medya kolu as-Sahab, grubun öldüğü söylenen lideri Ayman El Zevahiri'nin 60 dakikalık bir video açıklamasını yayınladı. Telegram'da yayınlanan belgesel tarzı videonun başlığı ise, 'Kudüs Yahudileştirilmeyecek'.

VİDEODA TAMAMEN SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR

Usame bin Ladin'in ardından El Kaide'nin komutasını devralan Zevahiri, uzun süre yeraltında kaldı, hastalıktan öldüğü haberi de Kasım 2020'de açıklandı. Bu olaydan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ancak Cumartesi günü yayınlanan yeni videoda Zevahiri tamamen sağlıklı görünüyordu.

11 Eylül sabahından bu yana, Sahab medyası bazı Telegram kanallarında, yakında geleceklerine dair tanıtımlar yayınlamaya başladı.

KİTABI YAYINLANDI, ARDINDAN VİDEO GELDİ

Bunun ardından bir Telegram kanalında, Zevahiri'nin yazdığı ve El Kaide'nin geleceğini anlattığı 852 sayfalık kitap yayınlandı. Kitabın, Nisan 2021'de yazıldığına inanılıyor.

Kitabın yayınlanmasından saatler sonra, Zevahiri'nin 2020'de öldürülen birçok El Kaide teröristini andığı ve övdüğü 60 dakikalık video yayınlandı. Videoda Afganistan'daki son gelişmelerden veya Taliban rejiminin dönüşünden bahsedilmedi ancak Zevahiri, 20 yıllık savaşın ardından Amerika'nın 'kırıldığını ve parçalandığını' ve nihayet Afganistan'ı terk ettiğini söyledi.

Videoda Zevahiri, 'Amerika'nın kalbini yaralayan' ve 'daha önce hiç yaşamadığı acıları yaşatan' 11 Eylül saldırganlarını andı. Zevahiri, o dönem örgütün lideri Usame Bin Ladin'den sonraki ikinci kişiydi.

11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

RITA KATZ: ARALIK AYINDAN SONRAKİ OLAYLARA ATIFTA BULUNUYOR

Cihatçı örgütlerin internet üzerindeki faaliyetlerini izleyen Amerikan sivil toplum kuruluşu Site Intelligence Group'un direktörü Rita Katz, Twitter hesabın yaptığı analizde, "Video, El Kaide liderinin ölmediğini kanıtlıyor gibi görünüyor çünkü ölüm söylentilerinin su yüzüne çıktığı Aralık ayından sonraki olaylara atıfta bulunuyor" dedi.

Bununla birlikte, Zevahiri'nin Taliban ve Afganistan konusunda hiç değinmemesinin de, 'şüpheli' olduğunu vurguladı. Direktör Katz, "ABD'nin Afganistan'ı terk etmesine dair söyledikleri, Washington'ın askerlerini parça parça çektiği daha eski bir tarihe de ait olabilir" diye konuştu.

11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
ABD Başkanı Biden talimat verdi! FBI, 11 Eylül'ün bugüne kadar gizli tutulan belgelerini yayınladı

ABD Başkanı Biden talimat verdi! FBI, 11 Eylül'ün bugüne kadar gizli tutulan belgelerini yayınladı

 Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi

Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ertuğrul Gazi Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Mehmet Erdem Haluk Levent
Spor Max Meyer Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 15:28:15. #1.12#