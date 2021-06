11 binanın yıkıldığı alanda daha önce 3 bina yıkılmış

ANKARA'da, hafriyat çalışmasında istinat duvarı yıkılan ve temeli kayan 8 katlı Açelya Apartmanı ile çevrede risk altındaki 10 binanın yıkılması ile ilgili soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Açelya Apartmanı'nın bulunduğu arazide daha önce yapılan bina, 1981'de kayarak yıkılmış. Aynı sırada bulunan bina ise 1974'te kendiliğinden çökmüş, 1982'de yine aynı sıradaki başka binada da kayma meydana gelmiş.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde bulunan, nisan ayında apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan ve 2013'te inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Binanın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Temelinde kayma meydana geldiği belirlenen bina ile çevresinde riskli bulunan 20 bina tahliye edildi. Açelya Apartmanı ve çevresindeki 10 binanın da yıkılmasına karar verildi. Toplam 11 binanın yıkılmasıyla 900'e yakın kişi evsiz kaldı.

'MALA ZARAR VERME'DEN SORUŞTURMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inşaatı yapan müteahhit Süleyman A., hafriyat işini yapan firma yetkilisi inşaat teknikeri Serkan K. ile kepçe operatörü Özkan K. hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılıkça tutuklanması talep edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.'SUÇSUZUZ' DEDİLERBu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Serkan K., inşaat yetkilisi Süleyman A.'nın talebiyle inşaat alanına kepçe gönderdiğini, olaya bunun dışında dahlinin olmadığını söyledi. Süleyman A. ise " İnşaat çalışması tamamen hukuka uygun, belge ve projeleri eksiksiz, tamdır. Proje dışına çıkılmadan inşaat devam etmekteydi. Benim ve çalışanlarımın hiçbir kusuru yoktur" dedi.Kepçe operatörü Özkan K. da imara ve projeye uygun çalıştığını, kimsenin kendisini çalışmayı durdurması konusunda uyarmadığını iddia etti.DAHA ÖNCE 3 BİNA ÇÖKMÜŞSoruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya sunuldu. Rapor ve dosyada yer alan bilgilere göre, Açelya Apartmanı ile aynı sırada bulunan 2 yan parselindeki 60 numaralı binanın 1974'te kendiliğinden çöktüğü, 66 numaralı Talih Apartmanı'nda 1982 yılında kayma meydana geldiği, bunun nedeninin de alt parselde yapılan inşaat olduğu, Açelya Apartmanı'nın olduğu arazide daha önce inşa edilen binanın 1981'de kayması ve tehlike oluşturması nedeniyle yıkımına karar verildiği ortaya çıktı.YAPI TEKNİĞİNE UYGUN İSTİNAT DUVARI OLMALIBilirkişi raporunda ayrıca 1989'da bölgeye ilişkin bakanlığın ilgili birimince düzenlenen 'Jeolojik Etüt Raporu'na da yer verildi. 1989 tarihli raporun, söz konusu ada üzerinde yapılaşma açısından sakınca görülmediği; ancak yeni yapılacak binalarda mutlak surette ana karaya oturtulması, yapı tekniğine uygun istinat duvarlarıyla desteklenmesi, istinat duvarlarının mutlaka ana karaya oturtulması gerektiği yönünde düzenlendiği aktarıldı.Bilirkişi raporunda, Açelya Apartmanı'nın ruhsat izninin 21 Eylül 2007'de verildiği, bina temelinin, yıkılan istinat duvarının yeterli nitelikte malzeme ile yapılıp yapılmadığının, donatıların, beton kalitesinin bu aşamada belirlenemeyeceği, mukavemet testi, laboratuvar tetkikleriyle alınacak karot numunelerinin incelenmesiyle sağlıklı sonuca ulaşılabileceği kaydedildi.AVUKAT: SORUMLU BELEDİYEŞüpheli Süleyman A.'nın avukatı Özcan Öztürk, DHA'ya yaptığı açıklamada, sorumluluğun büyük kısmının Çankaya Belediyesi 'nde olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu: "Öncelikle bu alanda yapılaşmaya izin verilmemesi; verilecek ise yapılacak binanın fore kazıklarla ana kayaya oturtulması şartıyla imar izni verilmesi gerekirken Çankaya Belediyesi eski moloz yığını üzerine temelin oturtulması ve göstermelik bir istinat duvarı görünümlü perde duvar yapılmasına göz yummuştur. Çankaya Belediyesi bu haliyle Açelya Apartmanı'na iskan izni vermiştir. Ayrıca Açelya Apartmanı'nı yapan müteahhit ve mülk sahibi de eğimli arazinin risklerini göz ardı ederek, maliyetten kaçıp düz bir araziye yapılacak nitelikten dahi zayıf bir binayı inşa ederek Çankaya Belediyesi'nin bu kusura ortak olmuşlardır. Bu ihmaller zinciri nedeniyle zaten ayakta zor duran Açelya Apartmanı ve istinat duvarı, müvekkillerimizin inşaat ve kazı çalışmasına dahi başlamadan eski binanın molozlarını temizlemesi sonrası kayarak hasar almıştır. Bu olay, küçük çaplı bir deprem, yol çalışması veya yoğun yağış sonrası toprağın gevşemesi nedeniyle bu bölgede büyük bir yıkımın yaklaştığını ve birçok can ve mal kaybına sebebiyet vereceğini göstermiştir." BELEDİYE YETKİLİSİ 'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OTURUN' DEMİŞÖte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Açelya Apartmanı sakinlerinden Murat T., "Çankaya Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Bize inşaat mühendisi olduğunu söyleyen kişi, inşaat alanında inceleme yaptıktan sonra çökmenin normal olduğunu söyledi. Binanın taşıyıcı unsurlarında bir problem olmadığını söyledi. Biz, hafriyatın durması gerektiğini söylediğimizde, 'Bu hafriyatı durdurursam sizin binanızı da mühürlemem gerekiyor. ya bu inşaat devam edecek, siz de evlerinizde oturacaksınız; ya da inşaatı durduracağım hiçbiriniz evlerinize giremeyeceksiniz ama şu an böyle bir şeye gerek yok. Gönül rahatlığıyla evinizde oturabilirsiniz' diyerek gitti" dedi.Bina sakinlerinden Turan Evli de "Müteahhide hafriyat sırasında yanlış iş yaptığını, binamızın altını kazdığını bu nedenle çatlaklar oluştuğunu söyledim. Bana, 'Belediyenin verdiği ruhsata ve projeye göre iş yapıyorum' dedi. Çankaya Belediyesi'nde gelen yetkiler de diğer bina sakinlerine, 'Risk yok, kolonlar sağlam, biz daha sonra gelip tekrar kontrol edeceğiz, şu an korkulacak bir şey yok' demişler. Aynı gün çatlaklar büyüdüğü için binayı boşalttık" diye konuştu.

