11 bin kitabın bulunduğu 20 yıllık kütüphaneyi bağışlayacak

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde yaşayan 97 yaşındaki Salim Savcı, 20 yıl önce kurduğu köy kütüphanesinde bulunan 11 bin kitabı isteyen kişi ya da kurumlara bağışlayacak.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde yaşayan 97 yaşındaki Salim Savcı, 20 yıl önce kurduğu köy kütüphanesinde bulunan 11 bin kitabı isteyen kişi ya da kurumlara bağışlayacak.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, eğitimci-yazar Salim Savcı'yı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri Özkan Özçelik ve İlkay Sever'in de hazır bulunduğu ziyarette Çevrim, "Cemiyet kurucu üyesi ve onursal başkanı Salim Savcı ilerlemiş yaşına rağmen istikrarı, çalışkanlığı ve özverisiyle gençlere örnek bir isimdir. Kültürel faaliyetlerin içinde aktif olarak yer alması da takdire şayandır. Büyüğümüze hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

"Benden sonra kütüphanenin akıbetini düşünmek istemiyorum"

1999 yılında yeğeni ile birlikte amcası Türk siyaset bilimcisi, hukukçu, araştırmacı yazar Prof. Bahri Savcı adına Çampınar köyünde kütüphane kurduklarını hatırlatan Savcı, aralarında kendi yazdığı eserlerin de bulunduğu 11 bin kitabı isteyen kişi ya da kuruma bağışlayacağını açıkladı. İlerleyen yaşı ve korona virüs salgını nedeniyle açamadığı kütüphaneyle eskisi gibi ilgilenemediğini dile getiren Savcı, "Bu kütüphanede rehberlik ve danışmanlık görevlerini uzun yıllarca üstlendim. Yeğenim 2018 Şubat ayında vefat etti. Onun vefatı ve yaşımın da vermiş olduğu sağlık problemleri dolayısıyla kütüphane ile yeteri kadar ilgilenemedim. Benden sonra kitapların akıbetinin ne olacağını düşünmek istemiyorum. Okullara, kişilere farklı kurumlara bu kitapları yaşarken vermek, hatta mümkünse kütüphanenin adıyla birlikte yaşatılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Yazmaktan hiç vazgeçmedim"

Çorum'da ilk köy gazetesinin 1984 yılında ilçeye bağlı Çampınar köyünde çıkarıldığını dile getiren Savcı, kendisi tarafından hazırlanan gazetenin her ayın ilk pazartesi günü yayınlandığını, gazetenin ilk sayısında köyden haberler, eğitim köşesi, şiir köşesi ve okuyucu görüşlerine yer verildiğini belirtti. 76 yıl boyunca herkesin hayranlık duyduğu ve uyguladığı 'oku' sözcüğüne sahip çıkmaya çalıştığını anlatan Savcı, konuşmasında şunları kaydetti;

"Yazmaktan hiç vazgeçmedim. 1968 yılında kurduğum Ankara-Gül Yayınevinin başına geçtim. Çeşitli, ders, yardımcı ders, kurs, öykü, fıkralar, masallar yazdım. 1974'den bugüne yerel gazetelerde köşe yazarlığımı da halen sürdürüyorum. 2007 yılında, kendi istediğimle Ankara Gül Yayınevini kapattım. 1999 yılında eski muhtar yeğenim Osman Savcı'nın kurduğu Çorum-Osmancık-Çampınar Köyü Prof. Bahri Savcı Kütüphanesi'ne 3 bin kitap hediye ettim. Kütüphane de rehberlik ve danışmanlık görevi üstlendim. 2019'a kadar 16 kitabın yayınlanmasını sağladım. Basılan kitapları hediye ettim ve ediyorum. Bu görevi de yazarlığımı da halen sürdürmekteyim. Tam 76 yıl, herkesin hayranlık duyduğu ve uyguladığı 'oku' sözcüğüne sahip çıkmaya çalıştım. 'Okumak Bir Bilinçli Eylemdir' kitabımın ikinci basımını da yaptım." - ÇORUM

Kaynak: İHA