Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
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Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü

18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiği kuzeni Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

19.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:37

11 aydır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın izi bulundu. Kayıp kadının katili hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı.4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ayşe Altuntaş'ın kızı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.

11 aydır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın katili sevgilisini çıktı

KADININ CESEDİ ORMANLIK ALANDAN ÇIKARILDI

Yaşanan son gelişme ile Ayşe Altuntaş'ı hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Taşdelen'in yer gösterdi. Ayşe Altuntaş'ın cesedi, Müge Anlı'nın ilk günden beri işaret ettiği Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alandan çıkarıldı. Mehmet Taşdelen de Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi

11 aydır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın katili sevgilisini çıktı

"İLLA Kİ ÖLÜSÜ ÇIKAR" DEMİŞTİ

Müge Anlı, yaptığı araştırmada 42 yaşındaki kadının, kaybolduğu gün hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alana gittiğini ortaya çıkarmıştı. Canlı yayında; "Bu kadına Pirinççi Köyü'nde ne yaptın?" diyen Müge Anlı'ya, Taşdelen ise; "Ölüsü illa ki çıkar" şeklinde cevap vermişti.

Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADDALET: ZİNA SUÇ OLMALI
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