(Aşılama görüntüleriyle) 11 AYDIR DIŞ DÜNYAYA KAPANAN DARÜLACEZE'DE KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

DARÜLACEZE sakinlerinin ilk doz aşılamaları tamamlandı, 450 sakin ve 390 personel ilk doz aşılarını oldu. Koronavirüs aşı çalışmalarında huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı dün başladı. Türkiye'de ilk vaka görüldüğü gün dışarıya kapılarını kapatan Darülaceze'de sakinler yaklaşık 11 aydır dış dünya ile bağlantısını kesmişti. Darülaceze'ye de de dün Şişli İlçe Sağlık Merkezi'nden ekipler sabah saatlerinde aşı çalışmalarını başlattı. 450 sakin ve 390 personelin bulunduğu Darülaceze de dün aşı çalışmaları akşam saatlerinde bitirildi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Burada 5 ayrı birimde hızlı bir şekilde yapıldı. Şu ana kadar da aşıda menfi bir şey yok" dedi. Darülaceze Başhekimi Ufuk Yurtsever kurumda 80 olan yaş ortalaması nedeniyle riskin yüksek olduğunu, aşı çalışması sonrasında henüz olumsuz bir şey yaşanmadığını belirtti. Aşılarını olan sakinler, aşıyı bir umut olarak bugüne kadar beklediklerini söyledi.

"BURADA 5 AYRI BİRİMDE HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILDI"

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Dün gerek kalan sakinlerimize, dezavantajlı yaklaşık 500'e yakın insana ve yine burada çalışan sağlık, bakım elemanlarımıza, doktorlarımıza ve hemşirelerimize aşı yapıldı. İlk aşının yapıldığı yerlerde ön sırada olan Darülaceze tarihi bir kurum, önemli bir kurum. Sayın Sağlık Bakanımızın ilk aşı yapılacak yerden biri olarak burayı seçmiş olması da dikkate şayandır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buraya gerek Cumhurbaşkanımız gerek Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ciddi manada önem veriyorlar. Dün aşı için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ekipler halinde geldiler. Buradaki sağlık personelimizle onlara destek verildi. Burada 5 ayrı birimde hızlı bir şekilde yapıldı. Şu ana kadar da aşıda menfi bir şey yok" dedi.

450 SAKİN, 390 ÇALIŞANDarülaceze Başhekimi Ufuk Yurtsever ise sakinlerin ve personelin durumunun aşı sonrası dikkatlice takip edildiğini belirterek, "Dün saat 08.30 itibariyle Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama işlemlerimiz başlatıldı. Kurumumuzda 450 sakin, 390 çalışanla geniş bir aileyiz. Çok şükür dün mesai bitimine kadar hepsinin aşılanması tamamlandı. Herhangi bir komplikasyonumuz da olmadı. Bugün itibariyle de takipleriniz yapıyoruz. Kurumumuzda 11 hekim, 27 hemşiremiz mevcut. Bir sıkıntımız olmadı şu ana kadar. Bizim yaş ortalamamız 80 diyebiliriz. Sakinlerimizin çoğunluğu zaten kronik hastalığı olanlar, aciz kişiler ve toplu yaşanan bir yer. Tek kişilik odalar değil de daha çok koğuş sistemi 3-4 kişi bir arada konaklıyor. Haliyle risk biraz yüksek. O yüzden bizim için iyi oldu. İnşallah tamamen normale döndüğümüz günleri bekliyoruz. 28 gün sonra ikinci doz da yapılacak. Ondan sonrasını antikor oluşumlarıyla daha iyi olacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR UMUT OLARAK ZATEN KAÇ AYDIR BEKLİYORDUK, GELDİ SONUNDA ÜLKEMİZE"

Darülaceze'de bir yıldır yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Eymen, "Çok iyi bir hemşire hanım vardı, 'pamuğu pastır' dedikten sonra aşı yaptığını hissettim. İkinci dozu da alalım, daha mutlu olalım diye düşünüyorum" dedi. 16 aydır burada kalan 71 yaşındaki Necmettin Tan ise "Dün aşı olduk, kendimizi daha güvence altında hissediyoruz. Hastalığa karşı tedbir altındayız, ondan dolayı iyi. Çok iyi bir şey, gelecekte hasta falan olmayız, bu bir tedbir" diye konuştu. 65 yaşındaki Ahmet Onay ise, "Şimdilik bir şey söylemek çok erken olur. 28 gün sonra bir tane daha olacağız. Artık zaman gösterecek. Biz yine maskemizi takacağız, sosyal mesafeyi korumak mecburiyetindeyiz. Bir süre daha devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu. MS hastası 54 yaşındaki Arzu Ünver, "Aşı dün oldum, her hangi bir yan etkisi olmadı, kolumda bir ağrı bile hissetmedim, gayet güzel oldu, kızarıklık, şişme olmadı. Sabaha kadar rahattık yani. Bir umut olarak zaten kaç aydır bekliyorduk, geldi sonunda ülkemize, Allah'ıma çok şükürler olsun" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı