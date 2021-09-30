MALAZGİRT, MUŞ (DHA) - MUŞ'ta yapılan '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi' açıldı. Açılışı yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk tarihini özetleyen müzede, bin yıllık öykü ve idealin ele alındığını söyledi.

Malazgirt ilçesinde 17 bin metrekare alan üzerine kurulan ve Türk tarihini özetleyen '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi'nin açılışına; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emir Gökhan Bozkurtlar, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende daha sonra Vali Gündüzöz, protokol üyeleriyle birlikte müzenin açılış kurdelesini kesti. Müzeyi gezen Vali ve beraberindekiler eserler hakkında bilgi aldı.