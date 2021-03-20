106 yıllık gurur tuvale ve şiirlere yansıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe destek verdi ve ev sahipliği yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe destek verdi ve ev sahipliği yaptı. Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu Sağlık Eko Turizm Derneğinin (USART) 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlediği uluslararası dijital sergi ve 'Çanakkale'de Çocuk Olmak' isimli şiir dinletisi programı, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerine desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, USART'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlediği uluslararası dijital sergi ile 'Çanakkale'de Çocuk Olmak' isimli şiir dinletisi programında yer aldı. Belediyenin, Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonunu tahsis ederek destek verdiği etkinlik kapsamında önce Çanakkale Zaferi temalı uluslararası dijital sergi, ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Çocuk katılımcıların okuduğu İstiklal Marşı ve şiirler ise büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile USART Derneği Başkanı Hülya Gülmez de katıldı. Şiir dinletisi etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü Başkanı Sonay Arıdıcı da Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'Çanakkale Geçilmez' şiirini okudu.

"Selam olsun Çanakkale şehitlerine, gazilerine, kınalı kuzulara"

USART Başkanı Gülmez, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Çanakkale demek dünyada çok az milletin gösterebileceği kahramanlık destanıdır. Selam olsun Çanakkale şehitlerine, gazilerine, kınalı kuzulara. Çanakkale Zaferinin 106. yılında Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Böyle güzel ve şanlı bir günde birlikte olmak gerçekten heyecan verici"

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş de genç bedenleri resmeden, onları sanatsal ufuklarıyla tuvallere dönüştüren uluslararası sanatçıların 18 Mart gibi anlamlı bir günde etkinlikte yer almasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Birçok ülkeden katılımcı var. Özellikle USART'ın bu etkinliği bizimle birlikte yapması çok önemli ve değerli. Burada çok değerli şiir okuyan dostlarımız var, onların da katılmaları zenginleştirdi bu etkinliği. Dünya değişiyor, yeni bir sürece taşındık. Dijital dünya bizi kendi ekseni içinde şekillendirmeye başladı. Bu tarz etkinlikleri dijital ortamda yaptığımız zaman on binlerce insana bunu aktarma şansımız olabiliyor. Dijital serginin faydasını görmüş olduk burada. Katıldığınız için hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Böyle güzel ve şanlı bir günde birlikte olmak gerçekten heyecan ve mutluluk verici."

Etkinliğin sonunda Gündeş, katılımcılara plaket takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı