105 yaşında koronayı yendi
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105 yaşında koronayı yendi

22.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:22
105 yaşında koronayı yendi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Nuri Uysal, önce kanseri daha sonra da korona virüsü yendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Nuri Uysal, önce kanseri daha sonra da korona virüsü yendi.

İlçenin ilk konfeksiyon esnaflarından Nuri Uysal, bel ağrısı şikayetiyle torunları tarafından Domaniç İlçe Hastanesi'ne götürüldü. Hastane yapılan testler neticesinde daha önce kolan kanserini yenen 105 yaşındaki Nuri Uysal'ın Korona virüse yakalandığı tespit öğrenildi. Kendi evde karantinaya alınan Nuri Uysal, ilerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 10 günde Covid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Maskesiz asla sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye de her zaman uyduğunu belirten Uysal, "Korona denilen hastalık var ya işte onu geçirdim. Etrafımızda herkes korona virüse yakalanıyor, bende yakalanırım diye korkuyordum. Dükkanda gelen gidene bakarken acaba bende yakalanır mıyım derken hastalık beni de buldu. Bir gün belim ağrıdı. Çocuklar Domaniç Hastanesi'ne gittik hasta olduğumu öğrendik. Beni evde karantinaya aldılar. Pek te ilgilendiler. Maşallah bütün hastalıkları atlattığım gibi bunu da atlattım. 10 günde ayağa kalktım. Bu hastalığı herkes ben gibi kolay atlatmıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Ben kurtuldum. Allaha şükür" dedi.

Asırlık dedenin torunu Hamit Uysal, "Dedem daha yeni kolon kanseri atlatmıştı. Ardından da korona gelince çok korktuk. 105 yaşında çok yaşanmışları var. Dedemin, bir sürü ameliyatlar atlattı. İlçenin ilk esnaflarından, Her kesin Nuri ağası. Buna dayanamaz diye düşünüyorduk. Çok şükür dedem 10 gün de ayağa kalktı. Dedemin hiç canı sıkılmaz. Yarım asırdan fazla yıllar önce dişiyle tırnağıyla açtığı dükkanına iner, bizi denetler, yardım eder. Bir gün dedemin ağrıları oldu. Hastaneye götürdük. Sonuç pozitif çıktı. 14 gün karantinada kaldı. Sırt ağrıları oldu. Dedem kendine çok iyi bakar bugüne kadar 10 defa ameliyat oldu. En büyük ameliyatları kolon kanseri idi. Kanser atlattı, çok yürür, günde 2 öğün yemek yer. Akşam saat 18.00'den sonra kesinlikle yeme içmeyi keser. Bol bol yoğurt, ceviz, hakiki zeytinyağı yer. Çocukluğundan beri esnaflık yapıyor çalışıyor. Hani derler ya çalışan demir pas tutmaz, en bariz örneği dedemdir" diye konuştu. - KÜTAHYA

105 yaşında koronayı yendi
105 yaşında koronayı yendi
105 yaşında koronayı yendi
105 yaşında koronayı yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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