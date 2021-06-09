1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu

Deniz Feneri Ege Temsilcisi Recep Kara ve Ensar Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Av. Sebahattin Güner, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Deniz Feneri Ege Temsilcisi Recep Kara ve Ensar Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Av. Sebahattin Güner, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

KADEM İl Temsilcisi Aynur Yavaş, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Bulut, Deniz Feneri Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yıldız ve Deniz Feneri Ege Bölge Bağışçı İlişkileri Sorumlusu Abdülmelik Yüceer'in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; Deniz Feneri Derneğinin uygulayıcısı olduğu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle Afrika Kıtası'nda 7 ülkede gerçekleştirilecek "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verildi.

"1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi ile hem susuzluk çeken Afrika ülkeleri suyla buluşacak hem de açılan su kuyuları kahraman şehitlerimizin isimleriyle anılacak.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, ziyaret anısına kendisine hediye takdim eden misafirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre