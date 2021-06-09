1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu

1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Deniz Feneri Ege Temsilcisi Recep Kara ve Ensar Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Av. Sebahattin Güner, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Deniz Feneri Ege Temsilcisi Recep Kara ve Ensar Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Av. Sebahattin Güner, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

KADEM İl Temsilcisi Aynur Yavaş, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Bulut, Deniz Feneri Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yıldız ve Deniz Feneri Ege Bölge Bağışçı İlişkileri Sorumlusu Abdülmelik Yüceer'in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; Deniz Feneri Derneğinin uygulayıcısı olduğu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle Afrika Kıtası'nda 7 ülkede gerçekleştirilecek "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verildi.

"1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi ile hem susuzluk çeken Afrika ülkeleri suyla buluşacak hem de açılan su kuyuları kahraman şehitlerimizin isimleriyle anılacak.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, ziyaret anısına kendisine hediye takdim eden misafirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Sarp Akkaya Hasibe Eren
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:07:43. #1.14#

title