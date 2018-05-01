100 Liraya Araba Sahibi Olma Şansı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kampanya ve etkinliklere ön plana çıkan Ninova Park AVM, şimdide 100 liraya şanslı bir talihliyi yaklaşık 300 bin lira değerinde bir araç sahibi yapacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kampanya ve etkinliklere ön plana çıkan Ninova Park AVM, şimdi de çekilişle araç kampanyası başlattı. Bugün itibariyle başlayan kampanya 4 ay boyunca devam edecek ve ekim ayı başında yapılacak olan çekilişle talihli sahibini bulacak. Kampanyaya katılmak için alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazalardan tek seferde veya parçalar halinde toplamda 100 lira değerinde alışveriş yapmak yeterli olacak.

"4 ay boyunca devam edecek"

Alışveriş merkezi Müdürü Salih Erdoğan, bu yaz iyi vakitler geçirmek ve yazı süslemek adına böyle bir kampanya başlattıklarını ifade etti. AVM'nin Diyarbakır ile bütünleşmiş ve halka mal olmuş bir alışveriş merkezi olduğunu belirten Erdoğan, "Kurulduğu günden bugüne kadar kampanyaları, etkinlikleri ve markalarıyla Diyarbakır'da çığır açmış bir alışveriş merkezidir. Bu başarının altında Diyarbakır halkının Ninova Park AVM'ye olan sevgisi yatmaktadır. Bu yaz da yine Ninova Park AVM'de müşterilere, halkımıza iyi vakitler geçirebilmek adına ve onları süslemek adına bir dizel araba vererek bu yazı şenlendirmek istedik. Kampanyamız 1 Mayıs tarihinden itibaren başlayacak ve 4 ay süreyle devam edecek. Alışveriş merkezinin açılış yıldönümü olan Ekim başında da çekiliş yapacağız. Bu sefer de yine ihtiyaç sahibi bir arkadaşımızı sevindirmek bütün niyetimiz bu. Bunun altında sosyal memnuniyet yatmakta. Amaç araba almak, araba vermek, insanları bir şeyle meşgul etmek değil, alışveriş yaparken bunun karşılığında bir beklentisi olması. Alışveriş merkezine gelmişken böyle bir beklenti içerisinde olarak moralinin yükseltilmesi amaçlanıyor" dedi.

"100 liraya araç sahibi oluyor"

Bu kampanya ve diğer yapacakları kampanyalarla bu yazı süsleyerek geçirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Son dönemde ekonomik şartların el verdiği ölçüde şuanda Türkiye'de maalesef bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bunu kiracılar da dile getiriyor, müşterilerin de dile getirdiği bu husus. Bunu aşmanın yolları çalışmak ve mutluluktan geçiyor başka bir çözümü yok bu işin. Yine bu düşünceler içerisinde yeni markalarla da ve yeni dizayn çalışmalarıyla alışveriş merkezinde yenilikler yapmak istiyoruz. Kampanyamız her 100 liralık alışverişe bir kura numarası veriyoruz. Bu 100 liralık alışveriş sadece bir mağazadan olmayabilir gün içerisinde diğer mağazalardan toplamda 100 lira. Kura numarası verirken belirlediğimiz 100 lira kolay ulaşılabilecek bir rakam olması sebebiyle böyle tutulması gerekiyor. Daha fazla katılım olsun daha fazla insan bundan istifade edebilsin. Aracın değeri yaklaşık 250-300 bin lira arasında. Kazanan talihli sadece ruhsatını çıkaracak ve arabasına binecek diğer bütün masraflar bizden. 100 liraya bir araç sahibi oluyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR