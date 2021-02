100'den fazla oyun Google Stadia'da oyunseverlerle buluşacak

Google'ın 2020'de dünyanın bazı bölgelerinde kullanıcılarıyla buluşturduğu ve daha yolun başında büyük merak yaratan bulut oyunculuk servisi Stadia'nın oyun arşivi giderek ivme kazanıyor. Başlangıçta bir takım zorluklarla karşılaşan ve kullanıcıların beğenmediği bir platform çizgisi çizen Stadia'nın 2021 bünyesine katacağı yep yeni oyunlarla daha iyi bir çizgi çizmesi planlanıyor.

GOOGLE STADIA NVIDIA GEFORCE NOW'UN GERİSİNDE KALDI

Google, Stadia platformunu Kasım 2019'da büyük beklentiler ile başlatmıştı. Fakat bu proje kullanıcılardan geçer not alamadı. Stadia üyelerinden aylık abonelik için bir miktar ücret talep ediyor. Bunun yanı sıra abonelerin oyunları sistem üzerinden ayrıca bir miktar ödeyip satın almaları gerekiyor. Oysa Stadia'dan sonra NVIDIA'nın kurduğu GeForce Now, oyunseverlerinden sadece aylık abonelik ücreti tahsis etmelerini istiyor. Kullanıcılar GeForce Now üyeliği üzerinden Steam hesaplarına erişebiliyorlar.

Google, bu oyunlardan ilk 9 tanesini duyurdu. İlk olarak, 23 Şubat'ta WayForward'ın sevilen serisi Shantae'den iki oyun kullanıcılarla buluşacak. Bunlar: Serinin ikinci oyunu "Shantae: Risky's Revenge-Directors's Cut" ve dördüncü oyunu "Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition Director's Cut".

Mart ayında 3 oyun daha oyunseverler ile buluşacak.Bunlardan ilki "It Came from Space and Ate Our Brains". Oyunda en fazla 4 kişi ile birlikte uzaylılar ile geçen savaş oyunundan oluşuyor. Diğerleri ise sırasıyla 17 ve 26 Mart'ta gelecek olan FIFA 21 ve Kaze and the Wild Masks.

23 Nisan'da Jakuza serisinin "Judgment" oyunu platforma giriş yapacak.

Diğer oyunlardan ise "Killer Queen Black" , çok oyunculu bir aksiyon-strateji-platform oyunu olarak yerini alıyor.Street Power Football, arcade tarzda bir futbol oyunu olarak söylenilebilir. Son olarak Hellpoint ise eski bir uzay istasyonunda geçen aksiyon RPG oyunu olarak oyunseverler ile heyecanlarına ortak olacak.

GOOGLE STADIA OYUNLARI

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Kaze and the Wild Masks

FIFA 21

Judgment

Killer Queen Black

Street Power Football

Hellpoint

GOOGLE STADİA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Şuanda Google Stadia yöneticilerinin Türkiye'ye ne zaman geleceğine dair hala herhangi bir bilgi vermediğini görüyoruz. Son olarak geçtiğimiz aylarda Avrupa'daki ağına gücüne güç katan Google, Stadia'yı garantiye almadan tüm dünyaya yaymayacak gibi gözüküyor. O yüzden bir süre daha beklememiz lazım gibi duruyor.