10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi
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10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

20.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:27
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki öğretmen, 10 yıl boyunca kıyafet almayarak toplamda 10 bin sterlin, yaklaşık 100 bin TL biriktirmeyi başardı.

İngiltere'de öğretmenlik yapan 47 yaşındaki Anna Kilpatrick, daha önce kazandığı paranın büyük kısmını giyime harcıyordu.

10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

10 yıl önce bir daha yeni elbise almamaya yemin eden Anna, internet üzerinden başka insanlar ile elbiselerini takas etti.

10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

Anna, 10 yılda yaklaşık 10,000 sterlin biriktirmeyi başardı.

10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

İki çocuk annesi kadın, bu davranışından dolayı eleştirilere kulak asmadığını söyledi.

10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

ATILAN ELBİSELER ÇEVREYE ZARAR VERİYOR

Anna, insanların bir elbiseyi kullandıktan sonra başkalarıyla paylaşmak yerine attıklarını bunun hem ekonomik olarak insanlara yük olduğunu, hem de çevreye zarar verdiğini söyledi.

10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi

Anna, bunun yanı sıra kullanılmış elbiselerin satıldığı yardım kuruluşları tarafından ikinci el elbise alarak ihtiyacı olanlara yardımda bulunduğunu ve bu davranışıyla tüm kadınlara ilham olmak istediğini belirtti.

10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi
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