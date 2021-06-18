10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MİLLETVEKİLLERİ KAYIT YAPTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Seçimlerin ardından milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

Bugün kayıt yaptıranlar arasında Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, iki dönem MHP'de milletvekilliği görevini yürüten son seçimlere katılmayarak ağabeyinin yerine aday gösterilen Adnan Şefik Çirkin de yer aldı.

CRİSTİANO RONALDO, İSTANBUL'DA

Real Madrid'in Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Özel bir uçakla gelen Ronaldo'nun yanında sevgilisi Irina Shayk da vardı. Ronaldo, havalimanından kendisini bekleyen Başkan Yıldırım Demirören'e ait helikopterle ayrıldı.

KARABÜK'TE METREKAREYE 2,7 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Karabük'te saatte hızı 25 kilometreye fırtına ile birlikte metrekareye 27.5 kilogram yağmur ve dolu düştü.

Şiddetli yağış sebebiyle bazı caddeler sular altında kalırken, ağaçlar yıkıldı, camlar kırıldı, çatılar uçtu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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