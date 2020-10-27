10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MEDVEDEV, ALİYEV, SARKİSYAN BULUŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya'nın Astrahan bölgesinde bir araya geldi. Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı ve 3 liderin katıldığı toplantıda, heyet üyeleri yer almadı. H

Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in, Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapma isteğini sürdürdüğü belirtiliyor.

ZOMBİLER İSTANBUL'DA

Bir televizyon dizisi için makyajla hazırlanan 40 kişilik zombi grubu ile sabah saatlerinde Ortaköy'de çekilen tanıtım filmi ilginç görüntülere sahne oldu.

Dünya genelinde 25 şehirde bugün güneşin doğuşu ile başlayan etkinliğin Türkiye ayağı bu sabah itibariyle gerçekleşti. 30 zombi ve 10 protez makyajlı kişiden oluşan grup, bugün sabah 06: 00'da Ortaköy Meydanı'nda buluştu.

Makyaj ile hazırlanan grubun ünlü üyeleri arasında Hayko Cepkin ve Beste Bereket de yer aldı.

Vatandaşlar, zombileri meraklı gözlerle izledi.

GORBAÇOV'UN 80. DOĞUM GÜNÜ Eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un 80. doğum günü Londra'da kutlanacak. Gorbaçov'un torunlarının İngiltere'de bulunan Royal Albert Hall'da düzenlediği konferansta, Eski Sovyet Lideri Gorbaçov'un 80. doğum gününün 2011 yılının Mart ayında Londra'da yapılacağı açıklandı. Gorbaçov'un doğum gününde yapılacak olan bir konserde çocuk dernekleri için 5 milyon euro toplanmasının hedeflendiği belirtildi. ve konserde bir çok özel konuğun ağırlanacağını belirtti. Konsere, katılacak özel konuklar arasında, Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder ve California Valisi Arnold Schwarzenegger de bulunuyor. 1980'lerde Kızıl Ordu'yu Afganistan'dan geri çeken eski Sovyet lider Mihail Gorbaçov, 1985'ten 1991'e kadar Sovyetler Birliği'ni yönetmiş, 1990 yılında ise Nobel Barış ödülüne layık görülmüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı