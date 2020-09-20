10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

20.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:32

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAKAN YILDIZ BAĞDAT'TA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın sözleşme töreni için Bağdat'a giden Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ölümden döndü. Bakan Yıldız'ın Irak Petrol Bakanlığı'na giden konvoyu, güzergah üzerinde patlayan bir bomba nedeniyle son anda yönünü değiştirdi. Konvoy, uyarı veren bir bomba robotu sayesinde, patlamadan kurtuldu.

ÇÖP KAMYONU EVE GİRDİ

İzmir'in Konak ilçesinde Belediye ait çöp kamyonu, şoförünün yokuşta kontrolünü kaybetmesi sonucu üç kişinin yaşadığı tek katlı bir evin içine girdi. Şoför kazanın ardından önce kaçtı; ardından karakola giderek teslim oldu. Kazada evde bulunan biri çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

OTOBÜS SELE KAPILDI: 16 ÖLÜ, 52 YARALI

Hindistan'da aşırı yüklü otobüs nehre düştü. Hindistan'ın Madhya Pradesh Dewas bölgesinde etkili olan yağışlar, karayolundaki köprüyle nehiri birleştirdi. İçinde 100'den fazla yolcu bulunan otobüsler, sular altında kalan köprüden geçmeye kalkışınca, felaket kaçınılmaz oldu. Köprüden nehre uçan otobüsün içinde bulunan 16 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

GEÇ HİTİT DÖNEMİNE AİT İKİ RÖLYEF BULUNDU

Malatya'nın Orduzu beldesinde bulunan Aslantepe Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Geç Hitit dönemine ait iki rölyef bulundu. Kazı çalışmaları esnasında bulunan rölyeflerin milattan önce binli yıllara ait olduğu tahmin edilirken, Vali Ulvi Saran, rölyefi basın mensuplarına tanıttı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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