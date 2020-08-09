10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KILIÇDAROĞLU'NA CHP'Lİ BAŞKANDAN 'EVET' ŞOKU

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Konakkale Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Çöğür, partisinin aksine 12 Eylül'de yapılacak anayasa oylamasında oyunun 'evet' olacağını açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beyşehir mitingi öncesinde üzerinde "evet" yazılı bir şapka giyerek açıklama yapan Çöğür, 'evet' oyunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı.

ISAF BİRLİKLERİNDEN KABİL'DEKİ SELZEDELERE YARDIM Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) birlikleri, Kabil'deki sel mağdurlarına yardım eli uzattı.

ISAF Kabil Bölge Komutanlığı'nı üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, yoğun yağmurlara bağlı oluşan selden etkilenen Musa-i bölgesine yardım malzemesi dağıttı. Geçtiğimiz günlerde yoğun yağış nedeniyle sel suları altında kalan Musa-i ilçesinde 18 köy, 600'den fazla ev ve 2 bin dönüm arazi sular altında kalmıştı.

47.ULUSLARARASI TROİA FESTİVALİ BAŞLADI

47.Uluslararası Troia Festivali başladı. "Barış kültürümüz olsun" sloganının ana tema olarak işlendiği Festival, belediye binası önünden başlayan kortej yürüyüşü ile start aldı. Organizasyona yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ekip iştirak etti. Korteje katılan ekipler, kendi ülkelerinin geleneksel gösterilerini sunarken, Çanakkaleliler de yol kenarlarından ekiplere alkışlarla destek verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA