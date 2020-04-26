10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BİLGE KÖYÜ DAVASINDA 6 SANIĞA MÜEBBET

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili açılan davada karar açıklandı.

6 sanık 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

ERDOĞAN: BAYKAL'IN TAVRI ÇİRKİN

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadulllah Ergin'in, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmemesi halinde hala uzlaşma ihtimali olduğunu söylemesi ve Baykal'ın da bunu 'ahlaksız teklif' olarak nitelemesiyle ilgili olarak konuştu.

Erdoğan Baykal'ın yaklaşımının çirkin olduğunu söyledi.

BAHAR ŞENLİKLERİNDE OLAY ÇIKTI

Dicle Üniversitesi'ndeki Bahar Şenliklerinde Olay Çıktı.

Kendilerinden Fikir Alınmadığını Öne Süren Öğrenci Dernekleri Oturma Eylemi Yapınca Polis Müdahale Etti

BİSİKLET ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ilk kez düzenlenen 'Sağlığımız İçin Pedal Çevirelim' bisiklet şenliği yoğun ilgi gördü.

Yarış sırasında yolda kalanlara Yenipazar Belediyesi yardımcı olarak minibüslerle yarış bitimine kadar götürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA