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Afganistan, Türkiye, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

05.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:18
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, USÜ ILICA KAMPÜSÜ'NÜN AÇILIŞINA KATILDI Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ilıca Kampusu'nun açılışına katıldı. Erdoğan konuşmasında, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'i de andı.

ŞEHİT ALBAY FARUK SUNGUR ADINA KIZ LİSESİ AÇILDI Afganistan'ın başkenti Kabil'de ISAF bölge komutanlığı görevini yürüten Türk ordusu, 2008 yılında trafik kazasında şehit olan Albay Faruk Sungur adına Kabil'de yaptırılan kız lisesinin açılışını yaptı.

Açılışa kent protokolü Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) yetkilileri, Afganistan'ın bayan milletvekilleri ve ISAF Kabil Bölge Komutanı General Levent Çolak katıldı.

RİZE'DE İLGİNÇ ANLAR MOBESE KAMERALARINDA

Rize Emniyet Müdürlüğü şehrin muhtelif yerlerinde bulunan MOBESA kameralarına takılan ilginç görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde üst geçide tırmanan çılgın gençlerden üst geçitten otomobile ile geçen çılgın sürücüye, ölümlü trafik kazalarından yaralamalı kazalara, Rize'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlamalarına at binip silah kuşanarak katılmaya kalkışan vatandaşa kadar bir çok ilginç görüntü yer alıyor. Görüntülerde MOBESA kameralarını fark etmeden iş yerlerinden hırsızlık yapanlar ve aldığı alkolün etkisi ile ayakta duramayan sarhoş vatandaşlarda dikkat çekiyor.

ÖZEL HAREKATTAN NEFES KESEN TATBİKAT

Türk Polis Teşkilatı'nın 165. Yıldönümü kutlamaları Erzincan'da düzenlenen çeşitli etkinlikle başladı.

Törenlerde Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından düzenlenen ve gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat nefes kesti. 30 özel harekat polisinin görev aldığı tatbikatta yakın hedef, baskın ve iple yüksekten iniş gibi gösteriler büyük alkış aldı. Tatbikatın sonunda ise Vali Demir ve özel harekat polisleri birlikte fidan dikti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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