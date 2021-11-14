10. Malatya Uluslararası Film Festivali değerlendirme toplantısı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında 10- 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival için gerekli hazırlıkların yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması ve festivalin durum analizinin yapılması amacıyla Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısına Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Festival Direktörü Yönetmen Haydar Işık, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, festival paydaşları Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, kurum müdürleri ve ilgili daire amirleri katıldı.

Festivalin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler, film festivali hakkında ön bilgi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun ele alındığı toplantı, festival süreci hakkında görüş alış verişlerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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