10 maddede kolonyanın ilginç tarihi! Kolonya kökeni ve tarihçesi nedir?
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10 maddede kolonyanın ilginç tarihi! Kolonya kökeni ve tarihçesi nedir?

Ferahlatıcı etkisi ve güzel kokusu ile güzel günlerimizin anı ortağı kolonyalar, tarihi gelişimi ile şaşırtıcı etkiye sahip. Çok sayıda çeşidi bulunan kolonya, yüzyıllardır kişisel bakım ve birçok amaçlar kullanılıyor. Peki, kolonya kökeni ve tarihçesi nedir? İşte,10 maddede kolonyanın ilginç tarihi!

10 maddede kolonyanın ilginç tarihi! Kolonya kökeni ve tarihçesi nedir?
15.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:11

1. 1600'LÜ YILLAR

İlk önce kullanılan ve sonrasında Avrupa'ya yayılan kolonya en sık kullanılan bakım ürünleri arasındadır. Kolonyanın köklü mazisi 1600'lü yılların Almanya'sına kadar uzamaktadır.

2. EAU DE CLOGNE

Köln şehrinde üretimine başlanan kolonya, "Köln suyu" anlamına gelen Almanca, "KölnischWasser", İngilizce"Eaude Cologne" isimleri ile anıldı.

3. FERAHTLATICI ETKİ

Başı ağrıyanlara ve fenalaşanlara kolonya verilmesi, kolonyanın içeriğindeki maddelerden dolayıdır. Alkol, su ve esanslardan oluşan kolonya, ferahlatıcı etkiye sahiptir.

10 maddede kolonyanın ilginç tarihi! Kolonya kökeni ve tarihçesi nedir?

4. İLK ÖNCE TIBBİ AMAÇLI KULLANILDI

Kolonya ilk önceleri tıbbi amaçlı kullanılmış. Sindirim sorunları giderici ve antiseptik olarak kullanılan kolonya, veba için çözüm olarak bile denenmiş.

5. HALKIN ÜRÜNÜ

Kolonya, Avrupa elit kesiminin tercih ettiği parfümün aksine mütevaziliği, saflığı ve doğallığı simgeleştirilmekte. Bu sayede Avrupa'da hızla yayılan kolonya kullanımı, hemen hemen her evde kullanılan bir ürün haline gelmiş.

10 maddede kolonyanın ilginç tarihi! Kolonya kökeni ve tarihçesi nedir?

6. ÖZEL KARIŞIM

Günümüzde neredeyse sınırsız sayıda kolonya türünü görmekteyiz. Endüstriyel üretim ile çok fazla sayıda seçenek sunan kolonya, ilk üretildiği yıllarda durum bundan biraz farklıydı. Üretilen ilk kolonyaların içeriğinde, portakal çiçeği, biberiye, limon ve bergamot gibi esanslar vardı.

7. ZAMANLA GELİŞTİ

Artan talep karşısında çeşitleri de artan kolonya, zamanla yasemin, mandalina, yeşil çay, tütün, incir, ceviz yaprağı, zambak çiçeği, menekşe, çam, leylak ve zeytin çiçeği gibi türlerde üretilmeye başlandı.

8. 1882'DE ÜLKEMİZE GELDİ

Ahmet Faruki ülkemizde kolonya üretimini ilk yapan kişi olmuştur.Ülkemizde de Avrupa'da olduğu gibi kısa sürede sevilen kolonya, misafir ağırlama ve kişisel bakım ritüellerinin aranan ürünü olmuştur.

10 maddede kolonyanın ilginç tarihi! Kolonya kökeni ve tarihçesi nedir?

9. YEREL BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ

Ülkemizde çok sevilen bir ürün haline gelen kolonya, çeşitli yörelerde simgesel anla taşımaya başladı. Rize'de çay kolonyası, Düzce'de tütünkolonyası, Antalya'da turunç kolonyası, Ayvalık ve Edremit'te zeytin çiçeği kolonyası, Trabzon'da fındık kolonyası ve Gaziantep'te fıstık kolonyası gibi simgeleşmiş ürünler oluştu.

10. KÜLTÜRÜMÜZÜN PARÇASI OLDU

Kısa sürede kullanımı yaygınlaşan kolonya, ülkemizde sadece ticari olarak değil kültürel olarak da benimsendi. Bayramların vazgeçilmezi olan kolonya, misafirler ağırlamalarda da sıkça tercih edildiği gibi kişisel bakım ürünü olarak da sıkça tercih ediliyor.

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