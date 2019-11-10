10 Kasım özel: Savaşlarda yaralanan Atatürk'ün hayatı boyunca geçirdiği hastalıklar

10.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:29

Bugün 10 Kasım 2019...Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü.



Atatürk vefatından aylar önce yaveri Salih Bozok'a şöyle söyler: "Ben öleceğim Salih, çünkü benim hastalığım siroz. Okudum, tetkik ettim, siroz insanı muhakkak öldürür. Ama hastalığım daha önce tüm ayrıntılarıyla bana anlatılsaydı, o zaman bu işin başında önlemini alırdım." Euronews.com'da Görüntüle