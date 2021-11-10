10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' - Haberler
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10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Ulu önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde ilginç bir tesadüf yaşandı. Antalya'da saatler tam 9'u 5 geçeyi gösterdiği sırada deprem meydana geldi. Ancak tesadüfler bununla sınırlı kalmadı, depremin koordinatlarında da '1938' rakamının yer aldığı görüldü. Yaşanan rastlantı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde tüm Türkiye'de saygı ve özlemle anıldı. Yurdun her köşesinden objektiflere dikkat çeken fotoğraflar yansırken sosyal medyanın gündemine, Antalya'da yaşanan bir deprem oturdu.

SAAT TAM 9'U 5 GEÇE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05'te meydana gelen 1.8'lik sarsıntı dikkat çekti. Listede Atatürk'ün ölüm yılı ve saatini görenler şaşkınlık yaşadı.

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

TESADÜFLER ZİNCİRİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Listede yer alan bilgilere göre deprem saat tam 9'u 5 geçe Antalya'da Finike açıklarında meydana geldi. Bu rastlantı dikkatlerden kaçmazken, depremin boylam değeri "30.1938" olarak tespit edildi. Öte yandan art arda denk gelen tesadüfler zinciri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Rasathanenin internet sayfasından alınan ekran görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar;

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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