AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Derya Bakbak ile SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı büyük bir kahraman olduğunu dile getiren Uzer, şunları kaydetti:

"Atatürk, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve komutandı. Türk milleti, tarihi boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük kahramanlar sayesinde nice zorlukları aşarak bu günlere kadar gelmiştir. Bunun en son örneği, 15 Temmuz gecesidir. Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin ve milletin huzuruna, istikrarına, istiklaline, meşru yönetimine, seçilmiş meclisine ve iradesine yönelen ihanet hareketini boşa çıkararak, kararlılığını ve kahramanlığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."

- "Ülküsü mazlum milletlere hala ışık tutmaktadır"

Derya Bakbak da Atatürk'ün milletine verdiği öneme işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin mimarı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Hakk'a yürüyüşünün 80'inci yılında bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Son derece kısıtlı imkanlar ve hatta imkansızlıklar içerisinde harikalar yaratabilen bir milletin rehberi olan Gazi Mustafa Kemal, sınırları başkaları tarafından çizilmek istenilen yeni dünyada, birleştirici kişiliğiyle başlattığı onurlu yaşam mücadelesiyle geçtiğimiz yüzyıla damgasını vurdu. Bir milletin milli bilinçle, omuz omuza verdiğinde neler başarabileceğini, o dönemde bütün dünyaya gösteren Atatürk'ün ülküsü günümüz mazlum milletlerine hala ışık tutmaktadır."

Prof. Dr. Güner Dağlı da ülkelerin liderleriyle anıldığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ise sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine yaptıklarıyla damga vurduğunu belirterek, "Bir askeri deha olmanın yanı sıra büyük bir devlet adamı ve bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybının büyüklüğünü, vefatının 80'inci yılında dahi derinden hissediyoruz." ifadelerini kullandı.