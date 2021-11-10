10 Kasım 1938 gazete manşetleri! Atatürk'ün ölümü gazete manşetlerine nasıl yansıdı?

Türkiye, 83 yıl önce bugün yetiştirdiği en büyük insanı kaybetti. 10 Kasım günü Türkiye'ye yayılan kara haber, herkesi yasa boğdu. Bu acı haber manşetlere büyük bir üzüntüyle taşındı. Atatürk'ün 10 Kasım saat 9'u 5 geçe vefatını Anadolu Ajansı ''Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.'' sözleriyle haber leştirdi. Bu haberin ardından Türk basını, en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskıyla ATA'nın vefat haberini vatandaşa duyurdu.

10 KASIM 1938 GAZETE MANŞETLERİ

Atatürk'ün ebediyete irtihalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haber leştirdi.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ GAZETE MANŞETLERİNE NASIL YANSIDI?

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