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10 GÜNLÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Snob Magazin - Magazin
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10 GÜNLÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Başak Dizer'in iş ortağı tasarımcı Deniz Marşan, 5 Ocak'ta tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak'ta nikah masasına oturdu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dizilere yaptığı styling'ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız evlendi! Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı.

BALAYI DEVAM EDİYOR

Birbirlerine ilk görüşte aşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak'ta Kaz Dağları'nda ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Çift, Simurg Inn otelinin romantik atmosferinde sadece çok yakın arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.

Hala Kaz Dağları'nda balayı yapan yeni evli çift, Pazar günü İstanbul'a dönecek.

10 GÜNLÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

10 GÜNLÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

10 GÜNLÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Snob Magazin - Magazin

Mehmet Üstündağ, Başak Dizer, Hürriyet, Ocak, Magazin, Haber

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