10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldı 10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldıMERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde, kayalıkların arasına girerek, mahsur kalan yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı.

10 gündür kayalıklarda mahsur yavru köpek kurtarıldı

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde, kayalıkların arasına girerek, mahsur kalan yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan site sakinleri, geçen günlerde 4 aylık yavru bir köpeğin dere içerisindeki kayalıkların arasında mahsur kaldığını fark etti. İddialara göre, 10 gün önce çocukların kovalaması nedeniyle korkarak kayalıkların arasına saklanan yavru köpek, site sakinlerinin tüm çabalarına rağmen girdiği yerden çıkmadı. Yavru köpeğin açlıktan ölmemesi için kayalıkların girişine yemek bırakan site sakinleri çareyi, yardım istemekte buldu. Mersin İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma Birimi Profesyonel Köpek Eğitmeni Tufan Karagöl, sitedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye gelerek çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı kayalıkların arasına giren Karagöl, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: DHA