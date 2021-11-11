10'dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (İHA) - Sakarya ve Kocaeli'de 10'dan fazla marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve 18 ila 44 ayrı suçlardan aranmaları bulunan ve polis ekiplerince çaldıkları market ürünleri ile birlikte yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde bulunan zincir marketten 2 kadın ve 2 erkek şüpheli maddi değeri yaklaşık 5 bin TL olan çeşitli ürünleri çaldı. Ürünleri hafif ticari araca yükledikten sonra kaçmaya çalışan şüphelileri fark eden market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına da uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerin Kocaeli'nin ve Sakarya başta olmak üzere 10'dan fazla marketten hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Haklarında hırsızlık başta olmak üzere uyuşturucu madde kullanmaktan 18 ila 44 ayrı suçlardan aranması bulunan ve polis ekiplerince çaldıkları market ürünleri ile birlikte kıskıvrak yakalanan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, B.C. (17) isimli şüphelinin 18 ayrı suç kaydı, Ş.K. (24) isimli şüphelinin 24 adet suç kaydı, B.M. (24) isimli şüphelinin 44 ve N.K. (27) isimli şüphelinin ise 34 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. - SAKARYA

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