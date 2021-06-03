10 bin dolar alan siyasetçi kim? 10 bin dolar alan milletvekili açıklandı mı? Metin Külünk açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor" dediği kişinin eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk olduğu iddia edilmişti. Süleyman Soylu'nun, "Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor" ifadelerindeki milletvekili olduğu ileri sürülen AK Parti'li Metin Külünk, konunun sorulması üzerine "Hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Peki, 10 bin dolar alan milletvekili açıklandı mı? 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ne (EİTPA) katılmak üzere geldiği Pakistan'da temaslarına devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin gurup toplantısında kendisine yönelik eleştirileri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili açıklama yaptı.

10 BİN DOLAR ALAN MİLLETVEKİLİ KİM?

Kılıçdaroğlu'nun kendisine iftira attığını söyleyen Şentop, "Bu bir eleştiri değil bir iftira. Şöyle ifade edeyim Pakistan'dayız. Malum burada oldukça sıcak bir hava içerisinde yoğun bir temas trafiğimiz vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar, deniyor ki 'Bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor?' diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki, onu hangi meczup söylemiş? Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş, gurup toplantısında söylemiş" diye konuştu.

METİN KÜLÜK: ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti'li Külünk, hakkındaki iddialara ilişkin Oda TV'nin sorusuna "Hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye yanıt verdi.

"SOYLU'YA YAZILI-SÖZLÜ İLETTİK, AÇIKLAMASINI İSTEDİK"

"Konu şu, bir Bakan, İçişleri Bakanı bir siyasetçinin, milletvekili demiyor, siyasetçinin her ay 10 bin dolar bir suç örgütünden para aldığını söylüyor" diyen Şentop, "Kim olduğunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı-sözlü olarak Sayın Bakana. Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ANCAK BİR HAYSİYETSİZLİK VE AHLAKSIZLIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

"Benden şunu talep edebilirler. Bunu Sayın Bakana sorun, İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna tevessül edin, aracı olun bu olabilir, bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim, sorunun muhatabı Bakan, onu bilen Bakan, benim bir bilgim yok" diyen Şentop, "Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Kendisinde zerrece haysiyet, ahlak varsa bu konuyla ilgili olarak kendisinin bu beyanlarının ne anlama geldiğini ve bu konuda bilgi-delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor" dedi.

SEDAT PEKER: 9. VİDEODA AÇIKLAYACAĞIM

Sedat Peker; ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde, Türkiye'nin elini zayılatma amacı ile, pazar günü video çekeceği eleştirilerine karşı, vatanı düşünüyormuş rolleri ile karar değişikliği yaptığını, Erdoğan'a yönelik videoyu daha sonra çekeceğini ileri sürerek, 9. videosunda ise kendisinden 10 bin dolar maaş alan milletvekilini açıklayacağını söyledi.