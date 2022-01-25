1 ton 300 kilogram kokainle ilgili tutuklanan 5 sanık hakim karşısına çıktı

MERSİN (DHA) - MERSİN'de Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 5 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken, duruşma ertelendi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. (57), oğlu H.İ.Ş. (33), firma temsilcisi M.S. (47) ile çalışanlar R.S. (28) ve E.Ş. (53) hakkında 'uyuşturucu ithal etme' suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanı ilk duruşması Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar N.Ş., H.İ.Ş., M.S., R.S. ve E.Ş. ile taraf avukatlar katıldı.

Avukatları ve bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.