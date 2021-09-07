1. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) kimdir? Savaşları ve ölümü
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1. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) kimdir? Savaşları ve ölümü

1. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) kimdir? Savaşları ve ölümü
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Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir.Kanuni'nin hayatı ve hükümdarlığı hakkında merak edilenler...

1.SÜLEYMAN (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN) KİMDİR?

Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495'de, Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Babası Yavuz Sultan Selimdir. Batı'da Muhteşem Süleyman,Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir.Kanuni Sultan Süleyman hükümdarlığı boyunca 13 kez sefere çıkan 1. Süleyman, saltanatının toplam 10 yılını seferlerde geçirmiştir.Kanuni bu sebeple en çok sefere çıkan ve en uzun süre seferde kalan padişahıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Savaşları ve Ölümü

Birçok sefere çıkmış ve imparatorluğun topraklarını genişletmiştir.İlk olarak Belgrad seferine çıkmıştır.Bu kuşatmada başarılı olan Kanuni 1521 yılında Belgrad fethetmiştir.İkinci seferini ise Rodosa yapan Kanuni burayı da fethederek Ege ve Akdenizde güvenliği ölçüde sağlamıştır.1526 yılında yapılan Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristanın büyük bölümü ele geçirilmiştir.Avrupa devletleri ilk kez seyyar topları bu savaşta görmüşlerdir.Kanuni Sultan Süleymanın başarısız olduğu iki seferden biri olan Viyana kuşatması kaybedilse de kuşatmada gösterilen Osmanlı imparatorluğunun gücünü göstermiş oldular.Diğer yaptığı seferlerden de başarılı bir şekilde bitiren Kanuni Sultan Süleyman son seferi olan Zigetvar seferi sırasında 1566 yılında vefat etmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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1. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) kimdir? Savaşları ve ölümü - Haberler
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