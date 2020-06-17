1. sınıf çocuğuna nasıl ders çalıştırılır? Okula yeni başlayan çocuklara ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Eğitim hayatının başlangıç noktası sayılan 1. sınıf, ana okulu ile beraber akademik hayatın temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemde çocuğa doğru şekilde ders çalışma alışkanlığı kazandırılarak akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunulabilir.

1. sınıfa başlayan çocuk yeni bir hayata atılır. Bu dönemde sosyal çevresi ve alışkanlıkları değişen çocuklar eğitim hayatı ile mücadele etmek durumunda kalır. Doğru yöntemle uygulanarak akademik eğlenceli hale gelirken çocuk, artan başarı ile hem okula hem de sosyal hayata kolayca uyum sağlar.

1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS ÇALIŞMA TAVSİYELERİ

Okula yeni başlayan çocuğunuzla empati kurun. Her adımında sizi örnek alan çocuklarınız yine sizin yaptıklarınızı yapmak isteyecektir. Bu yüzden ona örnek olacak davranışlarda bulunun. Ona karşı baskıcı değil, olumlu örnek olacak davranışlar göstererek mesajlar vermelisiniz.

Çocuğunuza küçük hedefler koyun. Seçtiğiniz hedeflerin onun başarabileceği hedefler olmasına özen gösterin. 10 dakikalık görevlerden oluşan bu hedeflerle çocuğunuzu görevleri tamamlamaya güdüleyebilirsiniz.

Çocuğunuz 1. sınıfa başladıysa tatil planlarınızı erteleyin ve çocuğunuza odaklanın. Çocuğunuzun okumayı öğrenme dönemi boyunca onu takip edin ve sürecin doğru ilerlediğinden emin olun. Tatil planlaması yapmanız bu sürecin aksamasına neden olacaktır.

Çocuğunuzun ödevlerine yardım ederken öğretmeninin hangi düzende ödev verdiğine dikkat etmeli ve ona uygun şekilde çocuğunuza yardım etmelisiniz.

Okulda verilen eğitim hakkında bilgi sahibi olun. Çocuklar harfleri hece olarak değil hece olarak öğrenirler. Örneğin sizin "ze" olarak öğrettiğiniz harf, okulda "zzzz" olarak öğretilmektedir.

Çocuğunuzu ders çalışmaya motive etmelisiniz. Bunu yaparken çocuğu azimli olmaya itin, hırslı olmaya değil. Yanlış şekilde motive ederek çocuğunuz hırslı biri yaparsanız onu yarışçı birine dönüştürür ve yakın çevresi ile kendisini kıyaslamasına neden olursunuz. Unutmayın, onun başarısını başkalarının seviyesi değil kendi seviyesi belirleyecektir.

Çocuğunuz 1. sınıfa başladığında kavramları yavaş öğrendiğini düşünebilirsiniz. Ancak sabırlı olun. Harf, harf grupları ve kelimeleri adım adım öğrenecektir. Bazen okumaya direnebilirler. Bu durum onların isteksiz olmasından değil okuyamadığından olabilir. Bu yüzden her adımda sabırlı olun kavramları öğrenerek ilerlemesini sağlayın.

Televizyonu ve dersi aynı anda sunmayın. Çocuğunuz yeni bilgiler öğrenirken odaklanmalı ve ilgisini başka şeylere vermemelidir.