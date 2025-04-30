1 Mayıs'ta Kapalıçarşı açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tüm Türkiye genelinde kutlamalar yapılacak. Resmi tatillerde olduğu gibi, bu özel gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere neden olacak.

1 MAYIS'TA KAPALIÇARŞI AÇIK MI, KAPALI MI?

Kapalıçarşı'nın resmi tatillerdeki çalışma prensibi, diğer birçok kurum ve kuruluştan farklılık göstermektedir. Geleneksel olarak Kapalıçarşı, dini bayramların ilk günü kapalı olmakla birlikte, 1 Mayıs gibi milli bayramlarda genellikle açık kalmaktadır.



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.