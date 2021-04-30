1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında, büyüyen Türkiye hedefine ulaşılmasında emeğin ve alın terinin öneminin yadsınamaz olduğunu vurguladı.

Ülkenin gelişmesinde işçilerin önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin istihdama yönelik çalışmalarını yerel ölçekte de başarılı bir şekilde desteklemeye ve yürütmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin büyüyüp gelişmesine devam etmesi ve bununla birlikte 2023 hedeflerine ulaşılmasında en büyük paylardan biri çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilerimizin bu özel ve anlamlı günlerini kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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