1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kulüp saldırısı sanığına 87 yıl hapis
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1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kulüp saldırısı sanığına 87 yıl hapis

1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kulüp saldırısı sanığına 87 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de tartıştığı gece kulübü çalışanları 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunarak, Gürcistan uyruklu Irma K.'nin (53) ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gazi Kaya (28), toplam 87 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de tartıştığı gece kulübü çalışanları 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunarak, Gürcistan uyruklu Irma K.'nin (53) ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gazi Kaya (28), toplam 87 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat  04.00 sıralarında Sarıoğlan Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde bulunan gece kulübü önünde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28), Gürcistan uyruklu Irma K., B.E. ve A.E. iş çıkışı evlerine gitmek için otomobile bindi. Bu sırada Gazi Kaya, tartıştığı kişilerin bulunduğu otomobile ateş açtı. Araçta yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Irma K. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından cinayet şüphelisi Gazi Kaya ve kendisine yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Atakan B. (19) Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gazi Kaya, 'kasten adam öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulurken, Atakan B., tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Gazi Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Atakan B. ile olayda yaralanan müştekiler duruşmaya katılmadı.Son sözü sorulan Gazi Kaya, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, cinayet zanlısı Gazi Kaya'yı, gece kulübü çalışanı Irma K.'yi 'kasten öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 25 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti, Gazi Kaya'nın olayda yaralanan Yıldız Ö.'ye yönelik eylemi nedeniyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl, Aslı A.'ya yönelik eylemi nedeniyle de aynı suçtan 9 yıl hapis,  5 kişiye yönelik eylemi nedeniyle de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası olmak üzere toplam 87 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Atakan B.'nin ise, tüm suçlardan beraatinine hükmetti.

1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kulüp saldırısı sanığına 87 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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