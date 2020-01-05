1. İnönü Zaferi'nin 99. yılında şehitler anıldı

05.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:26

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İnönü savaşlarının 99'uncu yılı anısına düzenlenen Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, soğuk havaya rağmen yaklaşık 500 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.



İlk defa AKUT Bozüyük tarafından 2008 yılında 1. İnönü Zaferi'ni kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla başlatılan 1. İnönü Zaferi Anma Yürüyüşü geçen 12 yılda devam ettirilerek geleneksel hale gelirken, etkinlik her geçen yıl daha fazla kişinin katılımıyla devam ediyor. Bozüyük Belediye Başkanlığı, Karadenizliler Derneği, Pazaryerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Kent Konseyi ve AKUT işbirliği ile düzenlenen etkinlik, vatandaşların Ziraat Bankası ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı. Ardından katılımcılar buluşma noktalarından otobüslerle alınarak yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ yolu üzeri Nanedere yolu girişine geldiler. Isınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik yolu yaklaşık 2,5 saatte yürüdü. Zirvede Bozüyük Belediyesi tarafından tüm katılımcılara sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikramı yapıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.



Programa Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, AKUT'un Ankara, Seferihisar, Bursa, Eskişehir ve İzmir ekipleri, Emekli Subaylar Derneği, ADOK Ankara Doğa Kulübü, Bozüyük sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA