1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirilen Türk jetinin pilotu operasyon sırasında motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış

Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirilen Türk uçağına yönelik operasyonla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Uçağın Türk pilotunun federal polisin baskını sırasında kapıları kapatıp, motorları ateşlediği ve kaçmaya çalıştığı öğrenilirken, Brezilya basını ajanların pilotu silah çekerek durdurduğunu yazdı. Operasyonda 24 bavula dağıtılmış kilolarlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, Türk pilot ve İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Brezilya Federal Polisi'nin operasyonuyla ağzına kadar uyuşturucu maddeyle dolu yakalanan Türk uçağının Türk pilotu V.D. nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Pilotun mahkemede yaptığı "Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok" yönündeki savunmayı inandırıcı bulmayan hakim, Türk pilotun tutuklanmasına karar verdi. V.D. İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'le birlikte cezaevine konuldu.

MERDİVENİ TOPLAYIP MOTORLARI ATEŞLEMİŞ

Operasyon sırasında Türk pilot V.D.'nin uçağın kapısını kapatıp, motorları ateşleyerek kaçma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatta Brezilya basınına göre Federal Polis silahlarını çekerek pilotu durdurdu.

Yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti:

Sao Paulo kentinde Ribeirao'daki Leite Lopes Havaalanı'ndan kalkan uçak uluslararası uçuşlar için gerekli çıkış işlemlerini yapmak üzere Fortaleza'ya indi. Federal Polis'in ele geçirdiği uçuş planına göre uçak önce Portekiz'in Lizbon kentinden Avrupa'ya girecek, buradan da Brüksel'e geçecekti.

Brezilya saatiyle 05.00 sıralarında denetim için uçağa giren Federal Polis, çok sayıda çantayla karşılaştı. İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'e sorular yöneltilmeye başlandı. Valdez önce iş seyahatine çıktığını söyledi ardından ifade değiştirerek turistik geziye çıktığını savundu. Bir ara polis uçağın diğer bölmelerine bakmak için aşağı indiği sırada pilot kaçma girişiminde bulundu. Uçağın motoru ateşlendi. Uçağın merdiveni geri çekilmeye başlandı. Brezilya basınına göre tam bu sırada Federal Polis ajanları silahlarını çekti ve pilotu durdurmayı başardı.

1304 KİLO UYUŞTURUCU MADDE 24 BAVULA DAĞITILMIŞ VE KABİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Daha sonra kamuoyuna yansıyan polis kamerasındaki görüntüler yaşandı. Sözcü'nün haberine göre çantalardan biri açıldı ve yapılan hızlı testle çantadakilerin uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı. Toplam 1304 kilogram uyuşturucu madde 24 bavula dağıtılmış ve kabine yerleştirilmişti.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AVUKAT

İspanyol yolcu ile iki pilot, teknisyen ve kabin memurundan oluşan dört Türk mürettebat gözaltına alındı. İkinci pilot, teknisyen ve kabin memuru ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken İspanyol yolcu 60 yaşındaki Gonzalez Valdez ve 48 yaşındaki Türk Kaptan Pilot V.D. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Brezilya'daki Türk Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir avukatın da eşlik ettiği duruşmada, Türk pilot ve İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.