1.0'dan GO'ya Counter Strike! Dünden bugüne Counter Strike evrimi

Counter Strike hiç şüphesiz dünyanın en büyük FPS oyunlarından bir tanesi. Espor dünyasının en önemli markalarından biri olan Counter-Strike nasıl ortaya çıktı? İşte dünden bugüne Counter Strike tarihi...

Her şey 1998 yılında Half-Life oyunun çıkmasıyla başladı. Half-Life oyun alemini titretmişti. Bu sıralarda ise iki üniversite öğrencisi olan Minh Lee ve Jess Cliffe tarafından Half-Life için içinde terörist olan bir mod geliştirilmiş ve bu moda Counter-Strike adı verilmişti. Beta sürümleri yayınlandıktan sonra VALVE tarafından satın alınan Counter-Strike geliştirilmeye başlandı.

1.0'DAN GO'YA COUNTER STRIKE TARİHİ

1.0

Kasım 2000'de Counter Strike'ın ilk sürümü olan 1.0 yayınlanmıştır. Bu sürümde 4 Counter - Terrorist ve 4 Terörist olmak üzere toplam 8 tane karakter skini vardı. Oyunun beta sürümleri geride kalıp asıl yayınlanmasına dek oyuna bir çok silah sesi ve telsiz kaydı eklenmiştir. Hatta bu telsiz kayıtlarının Türkçeye çevirilmiş hali de mevcuttur.

COUNTER STRIKE 1.1

Mart 2001'de yayınlanan 1.1 sürümü ile oyun içersindeki hatalar çok büyük oranda yok edilmiştir. Bu sayede oyunu oynamak daha zevkli bir hale gelmiştir.

CS 1.5

1.2, 1.3 ve 1.4 sürümleri boyunca oyun geliştirlmeye devam edildi ve oyuncu kitlesi de günden güne artmıştı. Ama asıl patlamayı 1.5 sürümü yapmıştı. 2002 yılında yayınlanan 1.5 sürümü ile hali hazırda artan oyuncu kitlesi 1.5 sürümü ile patlamıştı. Her yerde bu oyun oynanmaya başlamıştı.

COUNTER STRIKE 1.6

2003 yılında yayınlanan 1.6 sürümü ile daha güzel görünümlü grafikler, silahlar ve daha iyi bir oyun ile karşılaşmıştık. Bu yıllarda Counter-Strike yükseliş dönemini yaşamış ve oyuncu sayılarında yine çok büyük oranda artış yaşanmıştır. Türkiye'de hala 1.6 sürümünü oynayan büyük bir kitle olduğunu söylemek yalan olmaz.

CONDITION ZERO

2004 yılında Condition Zero çıkmış ve grafikler baştan aşağı yenilenmişti. Ama bu oyun pek fazla ilgi görmemiş ve yabana atılmıştır.

SOURCE

Yine aynı yıl (2004) Counter-Strike : Source çıkmıştı. Grafik anlamında Condition Zero'nun bile önündeydi. Source oyun motorunun gücü görülebiliyordu. Ancak beklenen tepkiyi alamamıştı. İnsanlar hala 1.5 ve 1.6 sürümlerini oynuyordu.

CS:GO

2012 yılında ise bir efsane olan Counter-Strike : Global Offensive çıktı. Çok sevilen 1.6 sürümünün oyun yapısı ile Source elementleri brleştirilmiş ve ortaya bu muazzam oyun çıktı. Tüm dünya bu oyunu konuşur oldu. 2012 yılından günümüze kadar dünya çapında birçok CS:GO espor turnuvası yapıldı. Günümüzde de hala büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan CS:GO Şu ana kadar en çok oynanmış Counter-Strike oyunu oldu.