08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
08 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 RB Leipzig - Paderborn
01:00 Brezilya - Almanya
01:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
03:00 Türkiye - Andorra
03:00 Stadyum
04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
05:00 1989 Türkiye Kupası Çeyrek Final Karş. Galatasaray 3 - 4 Fen
05:00 Galatasaray - Fenerbahçe
06:25 Süper Lig Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - Belçika
07:00 Lig Hatırası 88 - 89
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Ustalara Saygı
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Brezilya - Almanya
17:30 Lig Hatırası88 - 89
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:30 Galatasaray - Fenerbahçe
19:30 Geri Sayım
20:00 Chelsea - Liverpool
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Stadyum
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
22:00 Almanya'dan Futbol
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Fransa - Hırvatistan
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com