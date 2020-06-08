08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
08.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:55 Efsanelerin İzinde

01:00 RB Leipzig - Paderborn

01:00 Brezilya - Almanya

01:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya

02:40 Süper Lig Goller

02:50 TFF 1. Lig Goller

03:00 Türkiye - Andorra

03:00 Stadyum

04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE

05:00 1989 Türkiye Kupası Çeyrek Final Karş. Galatasaray 3 - 4 Fen

05:00 Galatasaray - Fenerbahçe

06:25 Süper Lig Özetler

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - Belçika

07:00 Lig Hatırası 88 - 89

07:25 İngiltere Premier Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Ustalara Saygı

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Goller

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Gündem Futbol

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Brezilya - Almanya

17:30 Lig Hatırası88 - 89

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:30 Galatasaray - Fenerbahçe

19:30 Geri Sayım

20:00 Chelsea - Liverpool

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Stadyum

21:45 İngiltere Premier Lig Goller

22:00 Almanya'dan Futbol

22:40 Süper Lig Goller

22:50 TFF 1. Lig Goller

23:00 Fransa - Hırvatistan

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası Haber
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram Donald Trump
Şu an buradasınız: 08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 06:45:55. #1.15#
title