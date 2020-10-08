08 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

08 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 08 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 08 Ekim Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 08 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2707919

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ HİCRET mah sk/ NENEHATUN mah sk/ TAŞOLUK mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ YENİKÖY mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk/ YENİDOĞAN mah sk/ ŞEMSİPAŞA mah sk bölgelerinde 08/10/2020 01:00:00 - 08/10/2020 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2709013

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYABA, AYDEMİR, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, GÜLBİN, GÜR, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YILMAZTÜRK, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk/ MAVİGÖL mah DELFİN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 08/10/2020 01:30:00 - 08/10/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2711678

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, ALİÇAVUŞ, AMİRAL, ASLIHAN, AYSEMA, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BİLGİLİ, CANGÜN, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ERDİNÇ, ERENGÜL, ESENKAYA, EVİN, FEHİME, FİRUZ, GÖKMEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLTEKİN, GÜR, GÜROL, GÜVERTE, HAKENDİŞ, HAMİT, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKTAY, OLİMPİYAT, ORHAN, PENDİK, SAFFET, SAHUR, SELAMOĞLU, SEZİN, SOYKAN, SUMAK, TANIK, TAYFUR, TAŞKIRAN, TECELLİ, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAKINSU, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇAMLIBEL, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İLKER, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk/ İSLAMBEY mah AYSEVEN, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BİLGİ, ERTUĞRUL, ERÇETİN, FELEK, FEVZİYE, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KALYON, KAVACIK, KORHAN, MIZRAK, NURHAN, RAST, RİSALE, TEPEALTI, TRUVA, YASA, YEŞİLDERE, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇAYBAŞI, ÇERKEZ, ÇOBAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 08/10/2020 03:00:00 - 08/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2711668

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, ALİÇAVUŞ, AMİRAL, ASLIHAN, AYSEMA, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BİLGİLİ, CANGÜN, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ERDİNÇ, ERENGÜL, ESENKAYA, EVİN, FEHİME, FİRUZ, GÖKMEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLTEKİN, GÜR, GÜROL, GÜVERTE, HAKENDİŞ, HAMİT, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKTAY, OLİMPİYAT, ORHAN, PENDİK, SAFFET, SAHUR, SELAMOĞLU, SEZİN, SOYKAN, SUMAK, TANIK, TAYFUR, TAŞKIRAN, TECELLİ, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAKINSU, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇAMLIBEL, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İLKER, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk/ İSLAMBEY mah AYSEVEN, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BİLGİ, ERTUĞRUL, ERÇETİN, FELEK, FEVZİYE, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KALYON, KAVACIK, KORHAN, MIZRAK, NURHAN, RAST, RİSALE, TEPEALTI, TRUVA, YASA, YEŞİLDERE, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇAYBAŞI, ÇERKEZ, ÇOBAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 08/10/2020 03:30:00 - 08/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2712254

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk/ ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHİR, MARUF, PALA, REFİKA, SELAHATTİN EYYUBİ, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, KADİM, KIBRIS, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/10/2020 06:00:00 - 08/10/2020 06:40:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!